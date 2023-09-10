РФ атакує Україну нещодавно випущеним озброєнням – ГУР

У серпні війська РФ обстрілювали Україну ракетним озброєнням, випущеним у третьому кварталі 2023 року.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, минулого року росіяни повністю перевели економіку на військовий лад.

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– Оборонно-промисловий комплекс сьогодні намагається наростити свої зусилля щодо випуску, як вони називають, високотехнологічних видів озброєння. І ми бачимо, що ті ж удари, які зараз завдаються, особливо починаючи з травня місяця, те, що випускається на їхніх підприємствах, одразу йде у війська, і одразу застосовується по нашій державі, – заявив Скібіцький.

Він зазначив, що ракети, якими росіяни завдали удару по Кривому Розі у травні, були випущені у квітні.

– Те саме – ракетні удари в серпні місяці, а ракетне озброєння було випущено в третьому кварталі цього року, – додав розвідник.

Скібіцький наголосив, що для припинення російських атак необхідно нейтралізувати випуск такої продукції, яка застосовується для військових цілей.

– Тут ми працюємо разом із міжнародною спільнотою, тому що є багато аспектів. Це і міжнародні санкції щодо постачання відповідних застосовуваних комплектуючих елементів. Це перекриття всіх каналів постачання через інші країни… І третій аспект – військовий, це завдання ударів, знищення підприємств, які виробляють смертоносне озброєння, – розповів заступник начальника ГУР.

Раніше у ГУР розповіли, яких дій чекати від РФ восени.

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