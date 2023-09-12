Население оккупированной части Запорожской области тотально проигнорировало псевдовыборы — ЦНС
Местное население на временно оккупированных территориях Запорожской области проигнорировало фейковые выборы российских оккупантов.
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
— Хотя враг и нарисовал себе 68% явки от непонятного количества населения, ведь в РФ нет таких данных, однако реальные показатели в разы меньше. Несмотря на то, что “голосование” длилось 11 дней, а автоматчики обходили дома — местные не проявили интереса к фарсу Кремля, — говорится в сообщении.
В ЦНС отмечают, что теперь оккупационная администрация проверяет бюджетников, которые не пошли на выборы. В частности, требуют предоставить списки тех, кто был в период “выборов” на больничном или в отпуске, подозревая жителей в саботаже.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что главной целью так называемых выборов, которые РФ проводит на оккупированных территориях Украины, является налаживание насильственной мобилизации.
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