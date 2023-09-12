Населення окупованої частини Запорізької області тотально проігнорувало псевдовибори – ЦНС

Місцеві мешканці тимчасово окупованих територій Запорізької області проігнорували фейкові вибори російських окупантів.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

– Хоча ворог й намалював собі 68% явки від незрозумілої кількості населення, адже у РФ немає таких даних, проте реальні показники в рази менше. Попри те, що “голосування” тривало 11 днів, а автоматники обходили будинки – місцеві не проявили інтересу до фарсу Кремля, – йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що тепер окупаційна адміністрація перевіряє бюджетників, які не пішли на вибори. Зокрема, вимагають надати списків тих, хто був у період “виборів” на лікарняному чи у відпустці, підозрюючи мешканців у саботажі.

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Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що головною метою так званих виборів, які РФ проводить на окупованих територіях України, є налагодження насильницької мобілізації.

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