Населення окупованої частини Запорізької області тотально проігнорувало псевдовибори – ЦНС
Місцеві мешканці тимчасово окупованих територій Запорізької області проігнорували фейкові вибори російських окупантів.
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
– Хоча ворог й намалював собі 68% явки від незрозумілої кількості населення, адже у РФ немає таких даних, проте реальні показники в рази менше. Попри те, що “голосування” тривало 11 днів, а автоматники обходили будинки – місцеві не проявили інтересу до фарсу Кремля, – йдеться у повідомленні.
У ЦНС зазначають, що тепер окупаційна адміністрація перевіряє бюджетників, які не пішли на вибори. Зокрема, вимагають надати списків тих, хто був у період “виборів” на лікарняному чи у відпустці, підозрюючи мешканців у саботажі.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що головною метою так званих виборів, які РФ проводить на окупованих територіях України, є налагодження насильницької мобілізації.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик