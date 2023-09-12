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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Зеленський ветував закон про електронне декларування

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський ветував законопроєкт про повернення електронного декларування.

Про це глава держави повідомив в короткому відеозверненні.

Причиною накладення вето є норма, яка дозволяє посадовцям ще рік не розкривати свої активи публічно.

Зараз дивляться

Зеленський очікує, що нардепи внесуть правку вже найближчим часом.

– Ветував ухвалений Верховною Радою закон, у якому були обмеження електронного декларування. Причину цього вето, думаю, всі чудово розуміють. Декларації мають бути відкритими одразу. Не через рік, а вже зараз. Реєстр потрібно відкривати. Власне з цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко, – наголосив президент.

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про відновлення електронного декларування під час воєнного стану. 12 вересня документ направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Як відомо, 5 вересня ВР підтримала повернення електронного декларування українських військових та чиновників. Однак народні депутати не підтримали правку, яка передбачала негайне відкриття реєстру декларацій для громадськості.

У схваленому документі сказано, що електронні декларації не будуть публічними ще рік. Водночас чиновники за власним бажанням можуть попросити НАЗК зробити їх декларації публічними.

Таке рішення викликало обурення в суспільстві. На сайті президента було створено петицію із закликом ветувати законопроєкт. Вона дуже скоро набрала необхідну кількість підписів.

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