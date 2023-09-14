Глава Минобороны Италии о войне в Украине: Надеюсь на решение в ближайшие 7-8 месяцев

В Италии выразили надежду, что в течение ближайших 7-8 месяцев будет предпринята “попытка решения” развязанной РФ полномасштабной войны против Украины.

С таким заявлением выступил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в кулуарах встречи с британским и японским коллегами в Лондоне.

– Я надеюсь, что в течение следующих 7 или 8 месяцев будет предпринята попытка решения войны в Украине. Это моя надежда, – отметил он.

Министр добавил, что минимальным условием для переговоров является предварительное прекращение огня со стороны российских войск, а именно “что Россия прекратит бомбить Украину хотя бы на день”.

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Как подчеркнул Крозетто, “мир может наступить только в том случае, если Путин прекратит огонь”. Он уточнил, что конечной целью каких-либо гипотетических переговоров остается “возобновление международной законности”.

Комментируя контрнаступление Вооруженных сил Украины, Крозетто заявил, что это “совсем не прогулка” и “обе стороны несут большие потери”.

Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли выразил мнение, что у Украины осталось 30-45 дней для активной фазы контрнаступления. После этого продвижение украинских войск усложнят погодные условия.

В то же время глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заверил, что контрнаступление Сил обороны Украины будет продолжаться и после наступления холодной и влажной погоды.

Источник: la Repubblica, ANSA, Rai News

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