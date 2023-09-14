Глава Міноборони Італії про війну в Україні: Сподіваюсь на вирішення в найближчі 7-8 місяців

В Італії висловили сподівання, що протягом найближчих 7–8 місяців буде здійснено “спробу вирішення” розв’язаної РФ повномасштабної війни проти України.

Із такою заявою виступив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в кулуарах зустрічі із британським та японським колегами в Лондоні.

– Я сподіваюся, що протягом наступних 7 чи 8 місяців буде здійснено спробу вирішення війни в Україні. Це моя надія, – зазначив він.

Міністр додав, що мінімальною передумовою для переговорів є попереднє припинення вогню з боку російських військ, а саме “що Росія припинить бомбардувати Україну хоча б на день”.

Зараз дивляться

Як наголосив Крозетто, “мир може настати лише в тому випадку, якщо Путін припинить вогонь”. Він уточнив, що кінцевою метою будь-яких гіпотетичних переговорів залишається “відновлення міжнародної законності”.

Коментуючи контрнаступ Збройних сил України, Крозетто заявив, що це “зовсім не прогулянка” й “обидві сторони зазнають великих втрат”.

Нещодавно голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі висловив думку, що в України залишилося 30-45 днів для активної фази контрнаступу. Після цього просування українських військ ускладнять погодні умови.

Водночас голова української воєнної розвідки Кирило Буданов запевнив, що контрнаступ Сил оборони України триватиме і після настання холодної та вологої погоди.

Джерело: la Repubblica, ANSA, Rai News

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