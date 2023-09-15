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Валентина Летяк, редактор ленты

Мощная моральная пощечина врагу: Гуменюк об уничтожении ПВО в Крыму

Наталія Гуменюк

Уничтожение способов защиты армии РФ в Крыму будет способствовать результативности украинского контрнаступления, однако не следует недооценивать врага.

Об этом во время брифинга в Media Center Ukraine сообщила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, говоря о значении уничтожения под Евпаторией российской системы ПВО Триумф.

По ее словам, на полуострове развернута достаточно разветвленная система противовоздушной обороны, оккупанты имеют возможности для маневров, хотя такое поражение действительно существенно повлияло и на общую структуру ПВО Крыма.

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— Кроме того, уничтожение таких крупных объектов, как десантный корабль, подводная лодка и система ПВО, кроме физического уничтожения вражеского потенциала, это мощная моральная пощечина врагу, представившего себя как большая, непокорная, несокрушимая и невозможная для уничтожения армия, которая несет очень существенные потери, — отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что такая даже дистанционная демонстрация присутствия Сил обороны на полуострове — это очень мощный сигнал РФ, что мы можем освободить Крым.

Ночью 14 сентября вблизи временно оккупированной Евпатории украинские военные ударили по расположению российской системы ПВО Триумф.

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Мощная моральная пощечина врагу: Гуменюк об уничтожении ПВО в Крыму

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Война в Украине, Крым, Російська агресія
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