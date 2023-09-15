Потужний моральний ляпас ворогу: Гуменюк про знищення ППО в Криму
Знищення способів захисту армії РФ в Криму сприятиме результативності українського контрнаступу, проте не слід недооцінювати ворога.
Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine повідомила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, говорячи про значення знищення під Євпаторією російської системи ППО Тріумф.
За її словами, на півострові розгорнута досить розгалужена система протиповітряної оборони, окупанти мають можливості для маневрів, хоча таке ураження справді суттєво вплинуло й на загальну структуру ППО Криму.
– Крім того, знищення таких великих об’єктів, як десантний корабель, підводний човен і система ППО, крім фізичного знищення ворожого потенціалу, це потужний моральний ляпас ворогу, який презентував себе як велика, непокірна, незламна та неможлива для знищення армія, що несе дуже суттєві втрати, – зауважила Гуменюк.
Вона наголосила, що така навіть дистанційна демонстрація присутності Сил оборони на півострові – це дуже потужний сигнал РФ, що ми можемо звільнити Крим.
Уночі 14 вересня поблизу тимчасово окупованої Євпаторії українські військові вдарили по розташуванню російської системи ППО Тріумф.
Фото: Ukraine Media Center Odesa
Завантаження
Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко