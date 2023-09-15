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Відбувалося в два етапи: подробиці звільнення Андріївки і боїв біля Бахмута

Відбувалося в два етапи: подробиці звільнення Андріївки і боїв біля Бахмута
Фото: Генштаб ЗСУ

Андріївка Донецької області звільнена Силами оборони України. Заступник командира 3 окремої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов, яка брала участь у наступальній операції, розповів подробиці деокупації населеного пункту.

Кудряшов розповів в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода. Ранок), що зараз в Андріївці тривають стабілізаційні дії, спрямовані на зафіксування успіху. Українським захисникам необхідно там налагодити зв’язок, логістику, провести розмінування земель.

За його словами, під час штурмових дій було ліквідовано безпосередню всю гілку керівництва 72 окремої мотострілецької бригади РФ. Він звернув увагу, що звільнення сіл навколо Бахмута далося великою ціною для українських військових.

Зараз дивляться

– Зараз відбуваються певні стабілізаційні дії, щоб зафіксувати наш успіх. На сьогодні впевнено можемо сказати, що Андріївка під контролем ЗСУ, під контролем 3 окремої штурмової бригади, – сказав Кудряшов.

Він додав, що 72 окрема мотострілецька бригада РФ – це не єдина й не перша, яка намагалася стати на шляху звільнення Андріївки, намагаючись зберегти населений пункт під російським контролем.

– Андріївка є ключовим вузлом сполучення між такими населеними пунктами, як Курдюмівка та Кліщіївка. Цей напрямок має вузол, який є як і логістичним, так і одним із небагаточисленних переходів через висоти й залізницю, яка пролягає безпосередньо до Бахмута, – звернув увагу заступник командира штурмової бригади.

Кудряшов розповів подробиці звільнення Андріївки Донецької області. За його словами, звільнення відбувалося в два етапи. Українські воїни спочатку готували плацдарм на березі каналу Сіверський Донець – це дозволило діяти у напрямку Андріївки, Кліщіївки та Курдюмівки.

Уже пізніше, протягом останнього місяця, воїни Сил оборони здійснювали щоденні штурмові дії, рейди та закріплювалися на певних ділянках Донецької області, висотах і, нарешті, у самому населеному пункті.

Вранці 15 вересня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України взяли під контроль Андріївку Донецької області завдяки штурмовим діям.

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Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, Війна на Донбасі, Донецька область, ЗСУ, українські військові
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