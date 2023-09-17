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Процес навчання українських пілотів на F-16 набрав обертів – Ігнат

Процес навчання українських пілотів на F-16 набрав обертів – Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що процес навчанння українських пілотів на американських винищувачах F-16 набрав обертів.

Про це він повідомив в етері телемарафону Єдині новини.

За його словами, географія країн, які долучаються до авіаційної коаліції доволі велика, вона збільшується.

Зараз дивляться

– І США, які теж долучилися до цього процесу і будуть навчати пілотів, питання вже щодо цього вирішено, будуть займатися різною підготовкою, починаючи з мовної і закінчуючи вже безпосереднім навчанням пілотів на літаках, – сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що наразі не може детально відповісти на питання про країни, де навчаються українські льотчики, кількість пілотів та літаків.

Він додав, що не кожна країна хоче особливо деталізувати той процес, який відбувається на її території.

Водночас Ігнат наголосив, що процес серйозно зрушився з місця.

– Він і не був на місці, але він набув обертів, скажемо так. І льотчики навчаються і проходять підготовку. Я думаю, про це будуть подальші заяви вже від лідерів країн, – підкреслив представник Повітряних сил.

Раніше стало відомо, що Бельгія візьме участь у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16 у межах авіаційної коаліції.

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Джерело: телемарафон

Фото: Медіа Центр Україна

Війна в Україні, Винищувач F-16, Юрій Ігнат
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

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