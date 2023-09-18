В Луганской области россияне продают уцелевшие квартиры — ОВА

В Луганской области российские оккупанты пытаются продать уцелевшие квартиры по поддельным документам.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Так, в Северодонецке россияне еще год назад составили перечень квартир, владельцы которых не появились в городе в указанный срок. Особенно их интересовала информация о кварталах, которые наиболее уцелели после штурма населенного пункта. Сначала туда переселились коллаборационисты.

Сейчас смотрят

— Пустые квартиры неоднократно мародерствовали так называемые ремонтные бригады. А потом, опираясь на эти списки, которые есть в оккупационной администрации, решили устроить бизнес, пытаясь продать эти квартиры уже с новыми, правда поддельными, документами, — говорится в сообщении.

Кроме того, войска РФ активно уничтожают угледобывающую отрасль.

По словам главы ОВА, первую они начали убивать шахты Луганщины принудительной мобилизацией. Затем решили закрыть более 85 % угледобывающих предприятий на Донбассе.

Сейчас оккупанты начали изымать автотранспорт и технику, чтобы людям не осталось на чем выполнять свою работу и передвигаться. Так, автобусы и грузовики россияне конфискуют якобы в пользу оккупационных войск.

Ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что до наступления зимы Силы обороны могут успеть разрушить сухопутный коридор из оккупированного Крыма на временно захваченные Россией территории Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.