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В Луганской области россияне продают уцелевшие квартиры — ОВА

російські окупанти

В Луганской области российские оккупанты пытаются продать уцелевшие квартиры по поддельным документам.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Так, в Северодонецке россияне еще год назад составили перечень квартир, владельцы которых не появились в городе в указанный срок. Особенно их интересовала информация о кварталах, которые наиболее уцелели после штурма населенного пункта. Сначала туда переселились коллаборационисты.

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— Пустые квартиры неоднократно мародерствовали так называемые ремонтные бригады. А потом, опираясь на эти списки, которые есть в оккупационной администрации, решили устроить бизнес, пытаясь продать эти квартиры уже с новыми, правда поддельными, документами, — говорится в сообщении.

Кроме того, войска РФ активно уничтожают угледобывающую отрасль.

По словам главы ОВА, первую они начали убивать шахты Луганщины принудительной мобилизацией. Затем решили закрыть более 85 % угледобывающих предприятий на Донбассе.

Сейчас оккупанты начали изымать автотранспорт и технику, чтобы людям не осталось на чем выполнять свою работу и передвигаться. Так, автобусы и грузовики россияне конфискуют якобы в пользу оккупационных войск.

Ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что до наступления зимы Силы обороны могут успеть разрушить сухопутный коридор из оккупированного Крыма на временно захваченные Россией территории Украины.

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Война в Украине, Квартири, Луганская область
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