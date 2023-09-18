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На Луганщині росіяни продають вцілілі квартири – ОВА

російські окупанти

На Луганщині російські окупанти намагаються продати вцілілі квартири за підробленими документами.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Артем Лисогор.

Так, у Сєвєродонецьку росіяни ще рік тому склали перелік квартир, власники яких не з’явилися в місті в зазначений термін. Особливо їх цікавила інформація про квартали, які найбільше вціліли після штурму населеного пункту. Спочатку туди переселилися колаборанти.

Зараз дивляться

– Порожні квартири неодноразово мародерили так звані ремонтні бригади. А потім, спираючись на ці списки, які є в окупаційній адміністрації, вирішили влаштувати бізнес, намагаючись продати ці квартири вже з новими, щоправда підробленими, документами, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, війська РФ активно знищують вугледобувну галузь.

За словами глави ОВА, спершу вони почали вбивати шахти Луганщини примусовою мобілізацією. Потім вирішили закрити понад 85% вугледобувних підприємств на Донбасі.

Зараз  окупанти почали вилучати автотранспорт і техніку, щоби людям не залишилося на чому виконувати свою роботу і пересуватися. Так, автобуси і вантажівки росіяни конфісковують нібито на користь окупаційних військ.

Раніше керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що до настання зими Сили оборони можуть встигнути зруйнувати сухопутний коридор з окупованого Криму на тимчасово захопленій Росією території України.

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Війна в Україні, Квартири, Луганська область
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