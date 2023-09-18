ЗСУ минулого тижня звільнили під Бахмутом 2 кв. км – Маляр

Сили оборони України минулого тижня звільнили 2 кв. км біля Бахмута Донецької області.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.

За її словами, усього з початку українського наступу в цьому районі звільнено 51 кв. км.

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17 вересня українські бійці повідомили про звільнення Кліщіївки Донецької області.

Джерело: Military Media Center

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