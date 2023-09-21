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Армия РФ неспособна успешно наступать из-за отсутствия ротации — разведка Британии

російські солдати
Фото: Depositphotos

Отсутствие ротации подразделений российских войск, участвующих в войне против Украины, негативно влияет на моральный дух оккупантов и способность проводить подготовку более высокого уровня со времени вторжения, считают в разведке Минобороны Великобритании.

— Вполне вероятно, что недостаток такой подготовки усиливает трудности России в проведении успешных наступательных операций, — говорится в сводке.

Там напомнили, что ровно год назад, 21 сентября 2022 года, российский диктатор Владимир Путин объявил о так называемой частичной мобилизации, которая предусматривала призыв около 300 тыс. резервистов для войны в Украине.

А несколько дней назад, 15 сентября, председатель комитета Госдумы РФ по вопросам обороны и бывший генерал Андрей Картаполов подтвердил, что мобилизованные обязаны служить на протяжении всей “СВО”.

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— В новом признании тяжелой ситуации на фронте он также заявил, что ротация военнослужащих из зоны боевых действий во время их службы невозможна, — говорят в разведке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 575-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Армия России, Война в Украине, Великобритания, контрнаступ, мобілізація, Разведка, Російська агресія
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