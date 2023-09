Армия РФ неспособна успешно наступать из-за отсутствия ротации — разведка Британии

Отсутствие ротации подразделений российских войск, участвующих в войне против Украины, негативно влияет на моральный дух оккупантов и способность проводить подготовку более высокого уровня со времени вторжения, считают в разведке Минобороны Великобритании.

Там напомнили, что ровно год назад, 21 сентября 2022 года, российский диктатор Владимир Путин объявил о так называемой частичной мобилизации, которая предусматривала призыв около 300 тыс. резервистов для войны в Украине.

А несколько дней назад, 15 сентября, председатель комитета Госдумы РФ по вопросам обороны и бывший генерал Андрей Картаполов подтвердил, что мобилизованные обязаны служить на протяжении всей “СВО”.

— В новом признании тяжелой ситуации на фронте он также заявил, что ротация военнослужащих из зоны боевых действий во время их службы невозможна, — говорят в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 September 2023.

