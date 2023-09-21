Армія РФ нездатна успішно наступати через відсутність ротації – розвідка Британії

Відсутність ротації підрозділів російських військ, які беруть участь у війні проти України, негативно впливає на моральний дух окупантів та здатність проводити підготовку більш високого рівня з часу вторгнення, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.

– Цілком імовірно, що брак такої підготовки посилює труднощі Росії у проведенні успішних наступальних операцій, – йдеться у зведенні.

Там нагадали, що рівно рік тому, 21 вересня 2022 року, російський диктатор Володимир Путін оголосив про так звану часткову мобілізацію, яка передбачала призов близько 300 тис. резервістів для війни в Україні.

А кілька днів тому, 15 вересня, голова комітету Держдуми РФ з питань оборони і колишній генерал Андрій Картаполов підтвердив, що мобілізовані зобов’язані служити протягом усієї “СВО”.

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– У новому визнанні важкої ситуації на фронті він також заявив, що ротація військовослужбовців із зони бойових дій під час їхньої служби неможлива, – кажуть у розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 September 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/iWynNpUZId ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/ohz5iN4GHd — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 21, 2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 575-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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