Армія РФ нездатна успішно наступати через відсутність ротації – розвідка Британії

Відсутність ротації підрозділів російських військ, які беруть участь у війні проти України, негативно впливає на моральний дух окупантів та здатність проводити підготовку більш високого рівня з часу вторгнення, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Там нагадали, що рівно рік тому, 21 вересня 2022 року, російський диктатор Володимир Путін оголосив про так звану часткову мобілізацію, яка передбачала призов близько 300 тис. резервістів для війни в Україні.

А кілька днів тому, 15 вересня, голова комітету Держдуми РФ з питань оборони і колишній генерал Андрій Картаполов підтвердив, що мобілізовані зобов’язані служити протягом усієї “СВО”.

– У новому визнанні важкої ситуації на фронті він також заявив, що ротація військовослужбовців із зони бойових дій під час їхньої служби неможлива, – кажуть у розвідці.

