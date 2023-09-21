Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий
У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування
Терміново
На Хмельниччині уламки ракет впали на колію та територію підприємства
Терміново
У Дрогобичі – три прильоти: куди влучили російські ракети
Під час виконання бойового завдання загинув боксер Андрій Огородник
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Армія РФ нездатна успішно наступати через відсутність ротації – розвідка Британії

російські солдати
Фото: Depositphotos

Відсутність ротації підрозділів російських військ, які беруть участь у війні проти України, негативно впливає на моральний дух окупантів та здатність проводити підготовку більш високого рівня з часу вторгнення, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.

– Цілком імовірно, що брак такої підготовки посилює труднощі Росії у проведенні успішних наступальних операцій, – йдеться у зведенні.

Там нагадали, що рівно рік тому, 21 вересня 2022 року, російський диктатор Володимир Путін оголосив про так звану часткову мобілізацію, яка передбачала призов близько 300 тис. резервістів для війни в Україні.

А кілька днів тому, 15 вересня, голова комітету Держдуми РФ з питань оборони і колишній генерал Андрій Картаполов підтвердив, що мобілізовані зобов’язані служити протягом усієї “СВО”.

Зараз дивляться

– У новому визнанні важкої ситуації на фронті він також заявив, що ротація військовослужбовців із зони бойових дій під час їхньої служби неможлива, – кажуть у розвідці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 575-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
У Кремлі побоюються реакції росіян на нову хвилю мобілізації – ISW
Окупаційні війська РФ

Армія Росії, Війна в Україні, Велика Британія, контрнаступ, мобілізація, Розвідка, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Не дивлячись на потужний опір: ЗСУ витісняють РФ на Мелітопольському напрямку
Бої на фронті
Людей масово забирають на допити: Федоров про посилення терору на ТОТ Запоріжжя
Іван Федоров
У Рівному після ракетного удару відновили електропостачання
Обстріл Рівного 21 вересня 2023
Замість обмежень за віком: що відомо про новий законопроєкт про відстрочку від мобілізації для студентів
Верховна Рада
Серед головних тем – ППО: Зеленський про сьогоднішні переговори у Вашингтоні
Володимир Зеленський

Завантаження

Ігри
Відео
Розпад РФ гарантовано: аналітики назвали головні сценарії розвитку подій

Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.

Поліна Спасенко
КАД*РОВ поки ЖИВИЙ, а ГЕЛІКОПТЕР Жеваго тепер служить ЗСУ! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
Армія РФ нездатна успішно наступати через відсутність ротації – розвідка Британії
ГУР вже ЗНАЮТЬ про УДАРИ по ЕНЕРГЕТИЦІ | НАЖИВО з Генасамблеї ООН! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
Армія РФ нездатна успішно наступати через відсутність ротації – розвідка Британії
Прем’єра ФІЛЬМУ “Євродонбас” та зерновий КОНФЛІКТ з Польщею! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
Армія РФ нездатна успішно наступати через відсутність ротації – розвідка Британії
Підрив ТЕХНІКИ ВПС РФ в ПІДМОСКОВ’Ї | Проблеми ЖІНОК у лавах ЗСУ | Новини Факти ICTV за 20.09.2023
Армія РФ нездатна успішно наступати через відсутність ротації – розвідка Британії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь