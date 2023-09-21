Stridsvagn 122: что известно о шведских танках, которые получит Украина

Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122 (Strv 122) вместе с украинскими экипажами, которые были обучены шведской армией.

Об этом сообщают Силы обороны Швеции со ссылкой на начальника оперативного отдела штаба Сухопутных войск Матса Людвига. Характеристики танков и что известно о Stridsvagn 122 — далее в материале Фактов ICTV.

Что известно о танках Stridsvagn 122

Stridsvagn 122 – это основной боевой танк Швеции и лицензионный вариант немецкого Leopard 2. На вооружении у шведской армии есть около 120 единиц такой техники.

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На Strv 122 устанавливается 120-мм гладкоствольное оружие Rheinmetall L44. Он может вести огонь бронебойными подкалиберными снарядами и кумулятивными универсальными.

Также танк имеет усиленное бронирование башни и оснащен системой управления огнем от Leopard 2A5, а вдобавок имеет лобовую броню корпуса Leopard 2A6EX.

На танке установлена французская система пуска дымовых гранат GALAX, разрешающая отстрел фугасных и специальных боеприпасов.

Характеристики:

вес – 62 т;

длина корпуса – 7 700 мм;

длина с пушкой вперед – 9 670 мм;

ширина – 3 700 мм;

высота – 2 790 мм;

экипаж – 4 человека;

тип брони – противоснарядная комбинированная;

мощность двигателя – 1 500 л.с.;

скорость по шоссе – 72 км/ч;

запас хода шоссе – 550 км;

удельная мощность – 24,2 л. с./т.

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