Юлия Захарченко, редактор ленты
Юлия Захарченко, редактор ленты
Stridsvagn 122: что известно о шведских танках, которые получит Украина
Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122 (Strv 122) вместе с украинскими экипажами, которые были обучены шведской армией.
Об этом сообщают Силы обороны Швеции со ссылкой на начальника оперативного отдела штаба Сухопутных войск Матса Людвига. Характеристики танков и что известно о Stridsvagn 122 — далее в материале Фактов ICTV.
Что известно о танках Stridsvagn 122
Stridsvagn 122 – это основной боевой танк Швеции и лицензионный вариант немецкого Leopard 2. На вооружении у шведской армии есть около 120 единиц такой техники.
На Strv 122 устанавливается 120-мм гладкоствольное оружие Rheinmetall L44. Он может вести огонь бронебойными подкалиберными снарядами и кумулятивными универсальными.
Также танк имеет усиленное бронирование башни и оснащен системой управления огнем от Leopard 2A5, а вдобавок имеет лобовую броню корпуса Leopard 2A6EX.
На танке установлена французская система пуска дымовых гранат GALAX, разрешающая отстрел фугасных и специальных боеприпасов.
Характеристики:
- вес – 62 т;
- длина корпуса – 7 700 мм;
- длина с пушкой вперед – 9 670 мм;
- ширина – 3 700 мм;
- высота – 2 790 мм;
- экипаж – 4 человека;
- тип брони – противоснарядная комбинированная;
- мощность двигателя – 1 500 л.с.;
- скорость по шоссе – 72 км/ч;
- запас хода шоссе – 550 км;
- удельная мощность – 24,2 л. с./т.
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