В Нижней лавре под контроль заповедника вернули 13 объектов: что происходит на территории святыни

Национальный заповедник Киево-Печерская лавра вернул под свой контроль 13 объектов из 40 полноценных сооружений. В то же время на территории Нижней лавры еще находятся монахи и около четыре десятка верующих.

Об этом Фактам ICTV рассказал и. о. директора Национального заповедника Киево-Печерская лавра Максим Остапенко.

Он отметил, что на этой неделе семинария УПЦ МП и Киевская духовная академия освободили два корпуса на территории Нижней лавры.

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— По гостиничным корпусам ситуация остается практически неизменной. Выехали несколько человек, другие продолжают там оставаться. Их около 40: по 11 человек в 57-м и 58-м корпусах. И около 20 человек в 54-м корпусе. Сейчас их персональные данные получили правоохранители, надеюсь, что дальнейшие действия будут уже определены правоохранителями в отношении этих лиц, — сказал и. о. директора заповедника.

Остапенко объяснил, что именно из-за этих лиц доступ к святыням на территории Нижней лавры закрыт для всех посетителей.

Он подчеркнул, что после возвращения помещений в государственную собственность, важно сохранить монашескую жизнь в пределах Киево-Печерской лавры.

— Лавра — это прежде всего монастырь, это святыни, которые требуют постоянной монашеской жизни и обслуживания этих объектов именно монахами. Мы надеемся, что будет сформирован новый алгоритм взаимодействия государства и церкви. И те монахи, которые точно имеют проукраинскую позицию, служат украинским святыням, должны дальше продолжить свое дело. А незаконная деятельность пророссийских сил в лавре должна быть прекращена, — добавил Максим Остапенко.

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