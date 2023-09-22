Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Срочно
В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадали более 30 человек, есть погибший
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Обломки ракет упали в нескольких районах Киева: среди пострадавших – дети
Со 2 по 5 этажи разрушены: в Черкассах из-под завалов отеля спасают людей
Украина
Василий Сафьянюк, журналист Факты ICTV, парламентский корреспондент
Валентина Чорна, редактор ленты

В Нижней лавре под контроль заповедника вернули 13 объектов: что происходит на территории святыни

лавра Київ
Фото: Pixabay

Национальный заповедник Киево-Печерская лавра вернул под свой контроль 13 объектов из 40 полноценных сооружений. В то же время на территории Нижней лавры еще находятся монахи и около четыре десятка верующих.

Об этом Фактам ICTV рассказал и. о. директора Национального заповедника Киево-Печерская лавра Максим Остапенко.

Он отметил, что на этой неделе семинария УПЦ МП и Киевская духовная академия освободили два корпуса на территории Нижней лавры.

Сейчас смотрят

— По гостиничным корпусам ситуация остается практически неизменной. Выехали несколько человек, другие продолжают там оставаться. Их около 40: по 11 человек в 57-м и 58-м корпусах. И около 20 человек в 54-м корпусе. Сейчас их персональные данные получили правоохранители, надеюсь, что дальнейшие действия будут уже определены правоохранителями в отношении этих лиц, — сказал и. о. директора заповедника.

Остапенко объяснил, что именно из-за этих лиц доступ к святыням на территории Нижней лавры закрыт для всех посетителей.

Он подчеркнул, что после возвращения помещений в государственную собственность, важно сохранить монашескую жизнь в пределах Киево-Печерской лавры.

— Лавра — это прежде всего монастырь, это святыни, которые требуют постоянной монашеской жизни и обслуживания этих объектов именно монахами. Мы надеемся, что будет сформирован новый алгоритм взаимодействия государства и церкви. И те монахи, которые точно имеют проукраинскую позицию, служат украинским святыням, должны дальше продолжить свое дело. А незаконная деятельность пророссийских сил в лавре должна быть прекращена, — добавил Максим Остапенко.

Читайте также
Были факты: в Лавре после вторжения могли находиться российские агенты
Авраамій

Киево-Печерская лавра, Лавра, УПЦ МП
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Раде недостаточно голосов для запрета УПЦ МП в Украине — Стефанчук
Руслан Стефанчук
УПЦ МП проиграла апелляцию о сносе храма-МАФа возле Десятинной
Рішення суду
Еще 2 корпуса Киево-Печерской лавры вернули под контроль государства — Минкульт
Києво-Печерська лавра
Экс-диакон УПЦ МП отправлял уклонистов за границу под видом “церковных миссионеров”
СБУ
Были факты: в Лавре после вторжения могли находиться российские агенты
Авраамій

Загрузка

Игры
Видео
Его похитили: отец пленника Самборского ТЦК рассказал новые детали

Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.

Оксана Ясницька
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности
В Нижней лавре под контроль заповедника вернули 13 объектов: что происходит на территории святыни
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
В Нижней лавре под контроль заповедника вернули 13 объектов: что происходит на территории святыни
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
В Нижней лавре под контроль заповедника вернули 13 объектов: что происходит на территории святыни
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
В Нижней лавре под контроль заповедника вернули 13 объектов: что происходит на территории святыни
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь