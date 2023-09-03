Были факты: в лавре после вторжения могли находиться российские агенты
После полномасштабного вторжения на территории Киево-Печерской лавры появлялись странные люди, которые общались с духовенством и которые вполне могли быть российскими агентами.
Об этом рассказал исполняющий обязанности наместника лавры архимандрит Авраамий в интервью Схемам (Радио Свобода).
— Были факты, конечно. Руководство Московского патриархата об этом умалчивает. Но во время полномасштабного вторжения на территории лавры очень часто можно было увидеть людей, которые очень странно вели себя и на богослужениях, и на встречах, — подчеркнул архимандрит Авраамий.
Он также предположил, что представители российских спецслужб работали здесь всегда, еще до большой войны.
По его словам, часть монахов УПЦ МП до сих пор находится на территории лавры, несмотря на расторжение договора аренды.
Архимандрит Авраамий (Лотыш) в конце марта перешел из УПЦ МП в Православную церковь Украины , стал исполняющим обязанности наместника лавры и призвал братию перейти в ПЦУ и остаться в Киево-Печерской лавре.
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