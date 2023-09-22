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У Нижній лаврі під контроль заповідника повернули 13 об’єктів: що відбувається на території святині

лавра Київ
Фото: Pixabay

Національний заповідник Києво-Печерська лавра повернув під свій контроль 13 об’єктів із 40 повноцінних споруд. Водночас на території Нижньої лаври ще перебувають монахи та близько чотирьох десятків вірян.

Про це Фактам ICTV розповів в. о. директора Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко.

Він зазначив, що цього тижня семінарія УПЦ МП і Київська духовна академія звільнили два корпуси на території Нижньої лаври.

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– Щодо готельних корпусів, то ситуація залишається практично незмінною. Виїхали декілька осіб, інші продовжують там залишатися. Це близько 40 осіб: по 11 осіб у 57-му та 58-му корпусах. І близько 20 осіб у 54-му корпусі. Наразі їхні персональні дані отримали правоохоронці, сподіваюся, що подальші дії вже визначені поліцією щодо цих осіб, – сказав в. о. директора заповідника.

Остапенко пояснив, що саме через цих осіб доступ до святинь на території Нижньої лаври закрито для усіх відвідувачів.

Він наголосив, що після повернення приміщень у державну власність, важливо зберегти чернече життя в межах Києво-Печерської лаври.

– Лавра – це насамперед монастир, це святині, які потребують постійного чернечого життя й обслуговування цих об’єктів саме ченцями. Ми сподіваємося, що буде сформовано новий алгоритм взаємодії держави та церкви. І ті ченці, які точно мають проукраїнську позицію, служать українським святиням, повинні далі продовжити свою справу. А незаконна діяльність проросійських сил у лаврі має бути припинена, – додав Максим Остапенко.

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Києво-Печерська лавра, Лавра, УПЦ МП
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