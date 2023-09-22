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Юлия Соколова, редактор ленты

Сдавал тепловизоры в ломбард: в Житомирской области будут судить офицера

Офіцер здавав військове майно в ломбарди
Фото: ГБР

В Житомирской области будут судить офицера одной из воинских частей, который продавал военное имущество через интернет и сдавал в местные ломбарды.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Военнослужащий занимал должность начальника службы логистики, поэтому имел доступ к месту хранения техники воинской части.

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– В условиях военного положения он пытался обогатиться, продавая военное имущество в интернете и через ломбарды, – отметили в ГБР.

По данным следствия, всего офицер присвоил 60 камер ночного видения, а также 8 тепловизоров. Часть техники была приобретена на средства волонтеров.

Общую сумму нанесенного ущерба оценили в 3,2 млн грн.

В ходе досудебного расследования офицер возместил эти средства в полном объеме.

Расследование по делу уже завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Военнослужащий обвиняется в присвоении военного имущества со злоупотреблением служебным положением, совершенном в условиях военного положения, что причинило существенный ущерб (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Недавно правоохранители обнаружили схему продажи военной амуниции Вооруженных сил Украины через одну из интернет-платформ. Злоумышленники действовали в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области.

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Источник: ГБР
Военная техника, ГБР, Житомирская область
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