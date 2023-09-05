ГБР разоблачило дельцов, продававших одежду и амуницию ВСУ через интернет

Правоохранители раскрыли противоправную схему по продаже одежды и другой военной амуниции Вооруженных сил Украины через одну из известных интернет-платформ.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По данным следователей, злоумышленники онлайн продавали термобелье, военную форму, саперные лопатки, военные фляги, военную обувь и тому подобное. На этикетках было указано “Собственность ВСУ. Не для продажи”.

Правонарушители развернули свою деятельность в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области. К схеме были привлечены по меньшей мере двое военнослужащих одной из воинских частей и еще трое гражданских лиц.

В ГБР сообщили, что военные похищали имущество, приобретенное за счет государства, и передавали гражданским участникам схемы, которые обеспечивали продажу вещей через интернет-платформу. Также злоумышленники принимали и отдельные заказы от граждан и подыскивали соответствующее военное имущество на продажу. Полученные деньги они делили между собой.

31 августа правоохранители провели 15 обысков на складах воинской части, по месту жительства причастных к совершению преступления лиц, и в месте хранения похищенного имущества. По результатам обысков были обнаружены и изъяты:

банковские карты;

средства связи;

записи с черной бухгалтерией;

тысячи единиц военного снаряжения.

Окончательная сумма нанесенного государству ущерба будет установлена по результатам экспертиз. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, 30 августа работники ГБР обнаружили махинации с выводами военно-врачебной комиссии в городе Хмельник Винницкой области.

А 22 августа ГБР и Нацполиция провели обыски в ТЦК и СП и военно-врачебных комиссиях Винницкой, Черкасской и Киевской областей.

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