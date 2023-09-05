Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Финансовая помощь ВПЛ от NRC: кто и как сможет получить
В Польше закрыли крупнейший в стране центр приема украинских беженцев: названа причина
На Киевщине нашли мертвым 4-летнего мальчика: что известно
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты
Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги
Украина
Валерій Савицький, редактор ленты

ГБР разоблачило дельцов, продававших одежду и амуницию ВСУ через интернет

Обшук ДБР
Фото: ГБР

Правоохранители раскрыли противоправную схему по продаже одежды и другой военной амуниции Вооруженных сил Украины через одну из известных интернет-платформ.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По данным следователей, злоумышленники онлайн продавали термобелье, военную форму, саперные лопатки, военные фляги, военную обувь и тому подобное. На этикетках было указано “Собственность ВСУ. Не для продажи”.

Правонарушители развернули свою деятельность в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области. К схеме были привлечены по меньшей мере двое военнослужащих одной из воинских частей и еще трое гражданских лиц.

В ГБР сообщили, что военные похищали имущество, приобретенное за счет государства, и передавали гражданским участникам схемы, которые обеспечивали продажу вещей через интернет-платформу. Также злоумышленники принимали и отдельные заказы от граждан и подыскивали соответствующее военное имущество на продажу. Полученные деньги они делили между собой.

31 августа правоохранители провели 15 обысков на складах воинской части, по месту жительства причастных к совершению преступления лиц, и в месте хранения похищенного имущества. По результатам обысков были обнаружены и изъяты:

  • банковские карты;
  • средства связи;
  • записи с черной бухгалтерией;
  • тысячи единиц военного снаряжения.
Обшук ДБР
Фото: ДБР
Обшук ДБР
Фото: ДБР
Обшук ДБР
Фото: ДБР
Обшук ДБР
Фото: ДБР
Обшук ДБР
Обшук ДБР
Обшук ДБР
Обшук ДБР

Окончательная сумма нанесенного государству ущерба будет установлена по результатам экспертиз. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, 30 августа работники ГБР обнаружили махинации с выводами военно-врачебной комиссии в городе Хмельник Винницкой области.

А 22 августа ГБР и Нацполиция провели обыски в ТЦК и СП и военно-врачебных комиссиях Винницкой, Черкасской и Киевской областей.

Читайте также
Платил налоги и сборы в РФ: ГБР взыскало в доход Украины компанию олигарха РФ
ДБР

амуніція, ГБР, ВСУ, обшук
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Донецкой области украинские военные уничтожили российский военный склад
Детонація складу в Риковому під Генічеськом 18 червня 2023
Экс-нардеп от ОПЗЖ Рабинович объявлен в розыск
Вадим Рабинович
В районе Новопрокоповки ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах
бої на фронті, ЗСУ, війна в Україні
СБУ пришла с обысками к и. о. мэра Чернигова
ГБР разоблачило дельцов, продававших одежду и амуницию ВСУ через интернет
В Запорожской области пехота ВСУ продвинулась за противотанковые рвы и “зубы дракона” — ISW
ГБР разоблачило дельцов, продававших одежду и амуницию ВСУ через интернет

Загрузка

Игры
Видео
Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
Обстрелы почти ежеминутно: как живет Херсон сегодня
ГБР разоблачило дельцов, продававших одежду и амуницию ВСУ через интернет
Масштабные проверки ВВК: что будет с уклонистами
ГБР разоблачило дельцов, продававших одежду и амуницию ВСУ через интернет
Дрон-разведчик и дрон-бомбардировщик: украинский производитель впечатляет
ГБР разоблачило дельцов, продававших одежду и амуницию ВСУ через интернет
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (05.09.2023)
ГБР разоблачило дельцов, продававших одежду и амуницию ВСУ через интернет
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь