Здавав тепловізори в ломбард: на Житомирщині судитимуть офіцера

На Житомирщині судитимуть офіцера однієї з військових частин, який продавав військове майно через інтернет та здавав у місцеві ломбарди.

Про це поінформували в Державному бюро розслідувань.

Військовослужбовець обіймав посаду начальника служби логістики, а тому мав доступ до місця зберігання техніки військової частини.

Зараз дивляться

– В умовах воєнного стану він намагався збагатитися, продаючи військове майно в інтернеті та через ломбарди, – зазначили в ДБР.

За даними слідства, загалом офіцер привласнив 60 камер нічного бачення, а також 8 тепловізорів. Частина техніки була придбана за кошти волонтерів.

Загальну суму завданих збитків оцінили в 3,2 млн грн.

Під час досудового розслідування офіцер відшкодував ці кошти в повному обсязі.

Розслідування в справі вже завершено, обвинувальний акт спрямували до суду.

Військовослужбовця звинувачують у привласненні військового майна зі зловживанням службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду (ч. 4 ст. 410 КК України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нещодавно правоохоронці виявили схему продажу військової амуніції Збройних сил України через одну з інтернет-платформ. Зловмисники діяли в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області.

Джерело : ДБР

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.