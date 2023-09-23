Росіяни обстріляли Херсон, є загибла і поранений

Російські загарбники близько 17.00 обстріляли Херсон, внаслідок атаки загинула пенсіонерка, ще одну людину було поранено.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

– Через російські обстріли постраждали двоє херсонців. Травми, несумісні з життям, отримала 65-річна жінка. Її ворожий снаряд вбив на подвір’ї власного будинку, – йдеться у повідомленні.

Прокудін зазначив, що внаслідок обстрілу також поранення отримав 27-річний чоловік. Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування він буде проходити амбулаторно.

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За минулу добу росіяни 21 раз обстріляли Херсонську міську територіальну громаду, використавши для цього 111 снарядів.

Нагадаємо, вдень 23 вересня російські окупанти обстріляли прибережні райони Херсона.

У п’ятницю, 22 вересня, загарбники також обстріляли прибережну зону міста. Є загиблі й поранені.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 577-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній мапі бойових дій в Україні та мапі повітряних тривог в Україні.

Фото: Міноборони Росії

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