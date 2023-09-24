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Дуда: решение сохранить запрет на продажу украинского зерна — правильное

Анджей Дуда
Фото: Офис президента

Президент Польши Анджей Дуда считает, что решение продлить запрет на импорт украинской агропродукции было правильным. В то же время он отметил необходимость обеспечить максимально возможный транзит зерна из Украины.

Об этом сообщает Канцелярия польского президента.

Дуда отметил, что благодаря работе польских фермеров страна является самодостаточной, поэтому не нуждается в украинском зерне. По его словам, зерно из Украины “едва попадало в те страны, которые в нем нуждались”.

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В Польше подготовлены транзитные коридоры, чтобы украинское зерно могло пройти через Польшу и быть экспортировано туда, где оно нужно, отметил польский президент.

— Я считаю, что это правильное решение польского правительства — сохранить запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. С другой стороны, нужно сделать все, чтобы максимизировать транзит, — добавил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что отношения между Украиной и Польшей имеют историческое измерение, и спор по поводу экспорта украинского зерна на них существенно не повлияет.

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Анджей Дуда, Зерно, Польша, Украина
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