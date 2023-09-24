Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Дрогобичі – три прильоти: куди влучили російські ракети
Терміново
Внаслідок ракетної атаки по Кременчуку постраждали понад 30 людей, є загиблий
У центрі Івано-Франківська сталася масова бійка: поліція затримала деяких учасників
Уламки ракет впали в кількох районах Києва: серед постраждалих – діти
З 2 до 5 поверхи зруйновано: у Черкасах з-під завалів готелю рятують людей
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Дуда: рішення зберегти заборону на продаж українського зерна – правильне

Анджей Дуда
Фото: Офіс президента

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що рішення продовжити заборону на імпорт української агропродукції було правильним. Водночас він наголосив на необхідності забезпечити максимально можливий транзит зерна з України.

Про це повідомляє Канцелярія польського президента.

Дуда зазначив, що завдяки роботі польських фермерів країна є самодостатньою, тому не потребує українського зерна. За його словами, зерно з України “ледве потрапляло до тих країн, які його потребували”.

Зараз дивляться

У Польщі підготовлені транзитні коридори, щоб українське зерно могло пройти через Польщу і бути експортоване туди, де воно потрібне, зазначив польський президент.

– Я вважаю, що це правильне рішення польського уряду – зберегти заборону на продаж українського зерна на польському ринку. З іншого боку, потрібно зробити все, щоб максимізувати транзит, – додав він.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що відносини між Україною та Польщею мають історичний вимір, і суперечка щодо експорту українського зерна на них суттєво не вплине.

Читайте також
Польща буде змушена продовжити тимчасовий захист українцям до 2025 року – ЗМІ
Біженці на польському кордоні

Анджей Дуда, Зерно, Польща, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Між Німеччиною та Польщею набирає обертів міграційний скандал – Bloomberg
кордон Польщі
Безпекові виклики та російські бойовики: Зеленський провів переговори з головою ради Судану
Зеленський і Абдель Фаттах аль-Бурган
Збільшення контролю: США призначили Роберта Сторча для нагляду за допомогою Україні
Дуда: рішення зберегти заборону на продаж українського зерна – правильне
США нададуть Україні ракети ATACMS, оснащені касетними боєголовками – FT
Дуда: рішення зберегти заборону на продаж українського зерна – правильне
Вступ України покладе край “сонній сієсті” щодо розширення ЄС – Боррель
Жозеп Боррель

Завантаження

Ігри
Відео
Його викрали: батько бранця Самбірського ТЦК розповів нові деталі

Двох співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки Самбора на Львівщині затримали слідчі Державного бюро розслідувань. Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті чоловіка.

Оксана Ясницька
Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості
Дуда: рішення зберегти заборону на продаж українського зерна – правильне
ЗСУ прорвали головну лінію оборони окупантів | База від Єрмака! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Дуда: рішення зберегти заборону на продаж українського зерна – правильне
Офіцер здавав тепловізори в ломбард | Міненерго прогнозує блекаути! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Дуда: рішення зберегти заборону на продаж українського зерна – правильне
Експорт пального в РФ — всьо! Збитки ракетного удару 21.09.2023 | Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Дуда: рішення зберегти заборону на продаж українського зерна – правильне
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь