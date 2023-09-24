Дуда: рішення зберегти заборону на продаж українського зерна – правильне

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що рішення продовжити заборону на імпорт української агропродукції було правильним. Водночас він наголосив на необхідності забезпечити максимально можливий транзит зерна з України.

Про це повідомляє Канцелярія польського президента.

Дуда зазначив, що завдяки роботі польських фермерів країна є самодостатньою, тому не потребує українського зерна. За його словами, зерно з України “ледве потрапляло до тих країн, які його потребували”.

Зараз дивляться

У Польщі підготовлені транзитні коридори, щоб українське зерно могло пройти через Польщу і бути експортоване туди, де воно потрібне, зазначив польський президент.

– Я вважаю, що це правильне рішення польського уряду – зберегти заборону на продаж українського зерна на польському ринку. З іншого боку, потрібно зробити все, щоб максимізувати транзит, – додав він.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що відносини між Україною та Польщею мають історичний вимір, і суперечка щодо експорту українського зерна на них суттєво не вплине.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.