Кардинальное увеличение расходов на оборону в российском бюджете на 2024 год свидетельствует о том, что Россия делает ставку на войну и последующие убийства украинцев.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что путинский режим планирует потратить на армию РФ в 2024 году рекордные $112 млрд (около 11 трлн рублей). Это почти вдвое больше, чем в текущем году.

– Россия делает ставку на войну и готова вкладывать все, что имеет, в убийство украинцев. В 2024 году безумный Путин решил потратить на армию рекордные 11 трлн рублей, – отметил Ермак.

Он добавил, что впервые в истории расходы России в сфере обороны станут самой крупной статьей российского бюджета. Ведь практически 39% федерального бюджета РФ направят на войну.

В таких условиях, по словам Ермака, западные санкции “способны окончательно похоронить российскую экономику”. По его мнению, со столь большими затратами на войну у РФ не будет шансов избежать экономического краха в будущем.

– Санкции должны его ускорить – заложить основы упадка, – уточнил руководитель ОПУ.

Ермак также напомнил, что Украине необходимо больше поддержки от западных союзников и вооружений.

Еще одной задачей является уничтожение российского военно-промышленного комплекса, чтобы агрессор не мог производить ракеты, ударные дроны и военную технику.

– Мы будем готовы и победим РФ на поле боя. Безумные расходы на армию в РФ – это агония режима, — подытожил руководитель ОПУ.

На днях агентство Bloomberg со ссылкой на проект российского бюджета сообщило, что Кремль планирует потратить на войну до 10,8 трлн рублей ($112 млрд) в 2024 году.

Расходы на оборону в РФ возрастут до 6% валового внутреннего продукта по сравнению с 3,9% в 2023 году.

