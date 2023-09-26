Кремль робить ставку на війну і планує рекордні витрати на армію в 2024 році – ОПУ

Кардинальне збільшення витрат на оборону в російському бюджеті на 2024 рік свідчить про те, що Росія робить ставку на війну та подальші вбивства українців.

На цьому наголосив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Він звернув увагу, що путінський режим планує витратити на армію РФ у 2024 році рекордні $112 млрд (майже 11 трлн рублів). Це майже удвічі більше, ніж поточного року.

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– Росія робить ставку на війну і готова вкладати все, що має, у вбивство українців. У 2024 році божевільний Путін вирішив витратити на армію рекордні 11 трлн рублів, – зазначив Єрмак.

Він додав, що вперше в історії витрати Росії у сфері оборони стануть найбільшою статтею російського бюджету. Адже фактично 39% федерального бюджету РФ спрямують на війну.

У таких умовах, за словами Єрмака, західні санкції “здатні остаточно поховати російську економіку”. На його думку, з такими великими витратами на війну в РФ не буде шансів уникнути економічного краху в майбутньому.

– Санкції повинні його пришвидшити – закласти основи занепаду, – уточнив керівник ОПУ.

Єрмак також нагадав, що Україні потрібно більше підтримки від західних союзників та озброєнь.

Ще одним завданням є знищення російського військово-промислового комплексу, щоб агресор не міг виготовляти ракети, ударні дрони та військову техніку.

– Ми будемо готові й переможемо РФ на полі бою. Божевільні витрати на армію в РФ – це агонія режиму, – підсумував керівник ОПУ.

Днями агентство Bloomberg із посиланням на проєкт російського бюджету повідомило, що Кремль планує витратити на війну до 10,8 трлн рублів ($112 млрд) у 2024 році.

Видатки на оборону в РФ зростуть до 6% валового внутрішнього продукту порівняно з 3,9% у 2023 році.

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