Киев не настроен на конфликт с Варшавой – Дмитрий Кулеба

Украина намерена поддерживать конструктивные отношения с Польшей и решить вопрос экспорта зерна в эту страну.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона Єдині новини.

Он подчеркнул, что Киев готов к переговорам и консультациям с Варшавой и не настроен на конфликт.

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– Мы очень открыты к разговору с польской стороной, очень уважаем ее, бесконечно ценим и благодарны за поддержку польского народа в противодействии российской агрессии, — добавил Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Киев с Еврокомиссией очень много сделали, чтобы не допустить повторного введения национальных запретов на экспорт украинского зерна, и против того, чтобы этот вопрос становился заложником каких-то политических процессов.

– Нам с поляками надо побеждать общего врага — мы неоднократно в истории демонстрировали, что когда мы вместе, когда между нами солидарность, взаимоподдержка, взаимопомощь, мы гораздо сильнее. А когда между нами какие-то неурегулированные вопросы, то обязательно третья сторона получит себе выгоду, — подчеркнул Кулеба.

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать запрет на экспорт зерна из Украины в Венгрию, Польшу, Румынию, Болгарию и Словакию.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что продление запрета на импорт украинской агропродукции было правильным, одновременно подчеркнув, что Варшава готова предоставить транзитные коридоры для переправки в страны, которые в ней нуждаются.

КЅЕ подчеркнул, что экспорт украинского зерна не сломает рынок Польши, поскольку цены на пшеницу в этих двух странах существенно отличаются.

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