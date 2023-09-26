Київ не налаштований на конфлікт з Варшавою — Дмитро Кулеба

Україна має намір підтримувати конструктивні відносини з Польщею та розв’язати питання експорту зерна до цієї країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він наголосив, що Київ готовий до переговорів та консультацій із Варшавою і не налаштований на конфлікт.

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— Ми дуже відкриті до розмови з польською стороною, дуже поважаємо її, безмежно цінуємо і вдячні за підтримку польського народу в протидії російській агресії, – додав Кулеба.

Очільник зовнішньополітичного відомства зазначив, що Київ дуже багато зробив з Єврокомісією, щоб не допустити повторного запровадження національних заборон на експорт українського зерна, та проти того, щоб це питання ставало заручником якихось політичних процесів.

— Нам із поляками треба перемагати спільного ворога – ми неодноразово в історії демонстрували, що коли ми разом, коли між нами солідарність, взаємопідтримка, взаємодопомога, ми набагато сильніші, коли між нами якісь неврегульовані питання, то обов’язково третя сторона отримає собі вигоду, – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія вирішила не продовжувати заборону на експорт зерна з України в Угорщину, Польщу, Румунію, Болгарію та Словаччину.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що продовження заборони на імпорт української агропродукції було правильним, водночас наголосивши, що Варшава готова надати транзитні коридори для переправлення до країн, які її потребують.

КSE наголосив, що експорт українського зерна не зламає ринок Польщі, оскільки ціни на пшеницю у цих двох країнах суттєво відрізняються.

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