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В ВСУ анонсировали “хорошие новости” с Таврического направления

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

В среду, 27 сентября, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский анонсировал “хорошие новости”.

Об этом он сообщил в Telegram.

— Таврическое направление. Будут хорошие новости, — говорится в сообщении.

По его словам, украинские воины стабильно продвигаются и уничтожают российских оккупантов.

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Командующий также опубликовал кадры работы подразделения аэроразведки Кобра 75 батальона.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что у россиян было 13 неудачных попыток вытеснить Силы обороны в районе Марьинки.

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