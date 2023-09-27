В ВСУ анонсировали “хорошие новости” с Таврического направления
В среду, 27 сентября, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский анонсировал “хорошие новости”.
Об этом он сообщил в Telegram.
— Таврическое направление. Будут хорошие новости, — говорится в сообщении.
По его словам, украинские воины стабильно продвигаются и уничтожают российских оккупантов.
Командующий также опубликовал кадры работы подразделения аэроразведки Кобра 75 батальона.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что у россиян было 13 неудачных попыток вытеснить Силы обороны в районе Марьинки.
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко