У ЗСУ анонсували “хороші новини” з Таврійського напрямку
У середу, 27 вересня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський анонсував “гарні новини”.
Про це він повідомив в Telegram.
– Таврійський напрямок. Будуть гарні новини, – йдеться у повідомленні.
За його словами, українські воїни стабільно просуваються та знищують російських окупантів.
Командувач також опублікував кадри роботи підрозділу аеророзвідки Кобра 75 батальйону.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни мали 13 невдалих спроб витіснити Сили оборони в районі Мар’їнки.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко