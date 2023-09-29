Авиация идет перед наступлением. Что происходит на Лимано-Купянском направлении

В последнее время российские войска усилили свои атаки на Востоке Украины, преимущественно нанося удары авиацией на Лимано-Купянском направлении, а также делая более частыми в этих районах боевые столкновения.

Только за последнее время Россия нанесла 21 удар штурмовиками Су-35 и вертолетами Ка-52, сообщили в Восточной группировке войск ВСУ.

Вместе с тем, наибольшее количество ударов сосредоточено в районе Северска и Серебрянского лесничества, что над Бахмутом.

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Почему наступление оккупантов активизировалось именно на этих направлениях, что означает усиление атак авиации РФ и боевых столкновений и какое для России имеет значение Бахмут — об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник.

По его словам, Лимано-Купянская дуга остается важной линией фронта, где благодаря успехам ВСУ удается продвигаться, в частности, и в районе Бахмута, который находится как раз между Лиманом и Купянском.

— Там происходит наступление, и это происходит не первый день, и так будет очень долго. Бахмут движется к оперативному окружению, это вполне возможно, а противник принимает понятные решения — начинать давить (на силы обороны Украины, — Ред.) на ближайших участках, где позволяет логистика. Это как раз Купянск и Лиман, — сказал Черник.

Эксперт добавил, что по мнению россиян Украина должна оттягивать силы и средства из Бахмута, если наступление армии РФ усилится на Купянском и Лиманском направлениях.

— Они не могут выйти из Бахмута, потому что Бахмут политический (имеет политическое значение для России, — Ред.), это константа. Ничего нового. Вопрос лишь когда (россияне, — Ред.) накопят столько сил, чтобы решиться на очередной удар. Не знаю, может сегодня, может завтра, — сказал Петр Черник.

Вместе с тем, аналитик указывает, что активность вражеской авиации является типичным примером поведения войск перед наступлением, “как по учебнику”.

— Активность вражеской авиации — это подготовка. Как есть артподготовка, так есть и применение авиации. Хрестоматия, это военный учебник, — сказал он.

В то же время в эфире национального телемарафона он заявил, что все силы россиян на этом направлении придется “перемолоть”.

— Если даже это очень большая группировка — ее надо будет перемолоть. И даже если у них будут частичные успехи в продвижении, то это не катастрофа, — сказал он.

Петр Черник добавил, что россиян учат стоять до смерти, чтобы не пустить ВСУ в Бахмут.

Накануне в британской разведке сообщали, что скоординированное наступление России в течение ближайших недель маловероятно.

По данным Великобритании, подразделения двух маневренных 25 общевойсковой армии РФ — 67 мотострелковой дивизии и 164 отдельной мотострелковой бригады — сосредоточены в секторе к западу от Северодонецка и Кременной, вдоль границы между Донецкой и Луганской областями.

Полномасштабная война в Украине длится уже 582-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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