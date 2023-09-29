Авіація йде перед наступом. Що відбувається на Лимано-Куп’янському напрямку

Останнім часом російські війська посилили свої атаки на Сході України, переважно завдаючи ударів авіацією на Лимано-Куп’янському напрямку, а також роблячи частішими в цих районах бойові зіткнення.

Лише за останній час Росія завдала 21 удар штурмовиками Су-35 та гелікоптерами Ка-52, повідомили в Східному угрупованні військ ЗСУ.

Разом з тим, найбільша кількість ударів зосереджена в районі Сіверська та Серебрянського лісництва, що над Бахмутом.

Зараз дивляться

Чому наступ окупантів активізувався саме на цих напрямках, що означає посилення атак авіації РФ та бойових зіткнень та яке для Росії має значення Бахмут – про це у коментарі Фактам ICTV розповів військовий аналітик, полковник ЗСУ Петро Черник.

За його словами, Лимано-Куп’янська дуга залишається важливою лінією фронту, де завдяки успіхам ЗСУ вдається просуватись, зокрема, і в районі Бахмуту, який знаходиться якраз між Лиманом та Куп’янськом.

– Там відбувається наступ, і це відбувається не перший день, і так буде дуже довго. Бахмут рухається до оперативного оточення, це цілком можливо, а противник ухвалює зрозумілі рішення – починати тиснути (на сили оборони України, – Ред.) на найближчих ділянках, де дозволяє логістика. Це якраз є Куп’янськ і Лиман, – сказав Черник.

Експерт додав, що на думку росіян Україна має відтягувати сили і засоби з Бахмуту, якщо наступ армії РФ посилиться на Куп’янському та Лиманському напрямках.

– Вони не можуть вийти з Бахмуту, бо Бахмут політичний (має політичне значення для Росії, – Ред.), це константа. Нічого нового. Питання лиш коли (росіяни, – Ред.) накопичать стільки сил, щоб відважитись на черговий удар. Не знаю, може сьогодні, може завтра, – сказав Петро Черник.

Разом з тим, аналітик вказує що активність ворожої авіації є типовим прикладом поведінки військ перед наступом, “як за підручником”.

– Активність ворожої авіації – це підготовка. Як є артпідготовка, так є і застосування авіації. Хрестоматія, це воєнний підручник, – сказав він.

Водночас в ефірі національного телемарафону він заявив, що усі сили росіян на цьому напрямку доведеться “перемолоти”.

– Якщо навіть це дуже велике угруповання – його треба буде перемолоти. І навіть якщо в них будуть часткові успіхи в просуванні, то це не катастрофа, – сказав він.

Петро Черник додав, що росіян вчать стояти до смерті, аби не пустити ЗСУ в Бахмут.

Напередодні у британській розвідці повідомляли, що скоординований наступ Росії протягом найближчих тижнів є малоймовірним.

За даними Великої Британії, підрозділи двох маневрених 25 загальновійськової армії РФ – 67 мотострілецької дивізії та 164 окремої мотострілецької бригади – зосереджені в секторі на захід від Сєвєродонецька та Кремінної, уздовж кордону між Донецькою та Луганською областями.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 582-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.