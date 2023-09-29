Шатдаун в США повлияет на подготовку украинских пилотов F-16 — Пентагон

Вероятная остановка работы государственных органов Соединенных Штатов в связи с несогласованным финансированием в Конгрессе (так называемый шатдаун), будет иметь влияние на обучение украинских пилотов, которые учатся использовать истребители F-16.

Об этом сообщила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх.

По ее словам, вероятный шатдаун частично повлияет на программу освоением пилотами ВСУ истребителей F-16, а также персонала, обслуживающего эти самолеты.

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— Во-первых, шатдаун — это худший сценарий, с которым может столкнуться Министерство, — сказала она, комментируя обучение украинских пилотов.

Заместитель спикера Пентагона говорит, что тогда, как американский военные продолжают выполнять свои обязанности во время шатдауна, то в случае с гражданскими сотрудниками, которых большинство, то их приходится отправлять в неоплачиваемый отпуск.

— То есть влияние на гражданский персонал, который обучает украинских пилотов, как, например, изучение английского языка В этом смысле влияние (шатдауна, — Ред.) вполне возможно, — пояснила она.

Сабрина Сингх говорит, что Минобороны США надеется надеются на двухпартийное и двухпалатное согласование законопроектов в Конгрессе, которые помогут избежать шатдауна.

Ранее в Пентагоне говорили, что пилоты Вооруженных сил Украины прибудут в США для обучения на истребителях F-16 в ближайшее время.

Для украинских летчиков будет сначала проведены курсы по английскому, а уже потом начнется многомесячная летная программа.

Ранее Факты ICTV писали, что в Конгрессе Соединенных Штатов не могут прийти к согласию относительно финансирования американского правительства, в частности, из-за вопроса финансирования Украины.

Впоследствии издание The Hill писало, что республиканцы из Палаты представителей Конгресса также забрали $300 млн для Украины из проекта оборонного бюджета.

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