Погода восени та взимку сповільнить, але не зупинить контрнаступ ЗСУ – ISW

Осінньо-зимові погодні умови сповільнять, але не зупинять українські контрнаступальні операції.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Там нагадали, що речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив 3 жовтня, що гарна погода протримається ще шість-вісім тижнів, перш ніж вплине на українські та російські операції.

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ISW раніше зазначала, що умови восени сповільнять рух техніки з обох боків, водночас осінні дощі та багнюка зазвичай менш інтенсивні, ніж весняні.

– Затвердіння ґрунту під час зимових морозів, ймовірно, дозволить прискорити темпи бойових дій, і українські офіційні особи висловили намір продовжувати контрнаступальні операції до кінця 2023 року, використовуючи холодні погодні умови, – вказують аналітики.

В Інституті вважають, що наступальні операції триватимуть протягом усього зимового сезону. Так фахівці спостерігали продовження бойових дій протягом осіннього сезону 2022-го, зимового сезону 2022-2023 років і весняного сезону 2023 року.

Раніше США передали Україні конфісковане іранське озброєння.

Джерело : ISW

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