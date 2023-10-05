Погода восени та взимку сповільнить, але не зупинить контрнаступ ЗСУ – ISW
Осінньо-зимові погодні умови сповільнять, але не зупинять українські контрнаступальні операції.
Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).
Там нагадали, що речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив 3 жовтня, що гарна погода протримається ще шість-вісім тижнів, перш ніж вплине на українські та російські операції.
ISW раніше зазначала, що умови восени сповільнять рух техніки з обох боків, водночас осінні дощі та багнюка зазвичай менш інтенсивні, ніж весняні.
– Затвердіння ґрунту під час зимових морозів, ймовірно, дозволить прискорити темпи бойових дій, і українські офіційні особи висловили намір продовжувати контрнаступальні операції до кінця 2023 року, використовуючи холодні погодні умови, – вказують аналітики.
В Інституті вважають, що наступальні операції триватимуть протягом усього зимового сезону. Так фахівці спостерігали продовження бойових дій протягом осіннього сезону 2022-го, зимового сезону 2022-2023 років і весняного сезону 2023 року.
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