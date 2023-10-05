ЗСУ намагаються витіснити окупантів у районі залізниці під Бахмутом – Євлаш
Збройні сили України намагаються витіснити ворога у районі залізниці на південному фланзі Бахмутського напрямку. Там тривають запеклі бої.
Про це в етері національного телемарафону Єдині новини розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
– В районі залізниці зараз тривають важкі бої. Ми намагаємося відкинути ворога та закріпитися на досягнутих рубежах. Противник продовжує обстрілювати наші позиції з різних видів артилерії – як ствольної, так і реактивної. 489 обстрілів було зафіксовано за минулу добу, включно з танками, мінометами, СПГ, РПГ, а також стрілецькою збрєю, – сказав він.
Євлаш зазначив, що за добу на цьому напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Для російських окупантів вони були безрезультатними. Тим часом ЗСУ вдалося ліквідувати 178 противників та знищити чимало ворожої техніки:
- мотолигу МТ-ЛБ;
- три установки Мста-Б;
- один Град;
- одну Мста-С;
- дві гармати Д-20 та чотири Д-30.
– Вдалося знищити ворожі Урали та інші машини важкої техніки, яка могла перевозити важкі вантажі, та ще 6 складів з боєприпасами й 4 FPV дрони на Бахмутському напрямку, – додав речник.
Нагадаємо, нещодавно у британській розвідці повідомляли, що навколо Бахмута Донецької області концентруються бойовики, які ще донедавна воювали у складі приватної військової компанії Вагнера.
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