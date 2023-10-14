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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Оккупанты возобновили наступательные действия и хотят окружить Купянск – Сырский

Олександр Сирський

Оккупационные войска РФ начали активные наступательные действия на Купянском направлении. Враг хочет окружить город Купянск (Харьковская область).

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

– Главная цель врага – разгром группировки наших войск, окружение Купянска и выход на рубеж реки Оскол, – подчеркнул он.

Карта боїв в Україні

Карта: Deep State

По словам генерала, в последние дни существенно обострилась ситуация не только на Купянском, но и на Лиманском направлениях.

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Оккупанты пытаются наступать в районе города Макеевка (Донецкая область).

– Противник, после нанесенных ему потерь, за два месяца восстановился и начал активные наступательные действия в районе Макеевки, а впоследствии и на Купянском направлении, — подчеркнул Сырский.

Карта боїв в Україні

Карта: Deep State

Сейчас там продолжаются тяжелые бои. Войска РФ ежедневно совершают десятки атак, бросает в бой штурмовые группы при поддержке бронетехники. Кроме того, оккупанты открывают плотный огонь по позициям ВСУ из минометов и артиллерии.

Генерал Сырский добавил, что украинские воины были готовы к такому сценарию. Сейчас наши защитники дают мощный отпор врагу, оккупанты несут значительные потери.

Сырский уточнил, что агрессор “не добился существенных успехов”.

Для изучения обстановки и принятия оперативных решений генерал посетил воинские части, ведущие оборону в полосе ответственности оперативно-тактической группировки войск Лиман.

Атаки войск РФ на Востоке Украины: что известно

Еще в конце сентября появилась информация, что РФ готовится к наступлению на Лимано-Купянском направлении. О подготовке свидетельствовало и то, что оккупанты все чаще начали наносить авиаудары.

Впоследствии в ВСУ подтвердили, что российские войска возобновили наступательные действия на Лимано-Купянском направлении, но не вдоль всей линии столкновения.

В последние дни оккупанты совершают интенсивные штурмы Авдеевки, пытаясь окружить город. Как отметил глава городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш, РФ определила новый дедлайн для захвата всей Донецкой области – 31 декабря.

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Источник: Сухопутные войска ВС Украины

Фото: Сухопутные войска ВС Украины

Война в Украине, ВСУ, Куп'янськ, Макіївка, Александр Сырский, Російська агресія
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