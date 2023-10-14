Окупанти поновили наступальні дії і хочуть оточити Куп’янськ – Сирський

Окупаційні війська РФ розпочали активні наступальні дії на Куп’янському напрямку. Ворог хоче оточити місто Куп’янськ (Харківська область).

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

– Головна мета ворога – розгром угруповання наших військ, оточення Куп’янська і вихід на рубіж річки Оскіл, – наголосив він.

За словами генерала, протягом останніх днів суттєво загострилася ситуація не лише на Куп’янському, а й на Лиманському напрямках.

Зараз дивляться

Окупанти намагаються наступати в районі міста Макіївка (Донецька область).

– Противник, після завданих йому втрат, за два місяці відновився й розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Куп’янському напрямку, – зазначив Сирський.

Зараз там тривають важкі бої. Війська РФ щодня здійснюють десятки атак, кидає в бій штурмові групи за підтримки бронетехніки. Крім того, окупанти відкривають щільний вогонь по позиціях ЗСУ із мінометів та артилерії.

Генерал Сирський додав, що українські воїни були готові до такого сценарію. Зараз наші захисники дають потужну відсіч ворогу, окупанти зазнають значних втрат.

Сирський уточнив, що агресор “не досягнув суттєвих успіхів”.

Для вивчення обстановки та ухвалення оперативних рішень генерал відвідав військові частини, які ведуть оборону в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ Лиман.

Атаки військ РФ на Сході України: що відомо

Ще наприкінці вересня з’явилася інформація, що РФ готується до наступу на Лимано-Куп’янському напрямку. Про підготовку свідчило й те, що окупанти все частіше почали завдавати авіаударів.

Згодом у ЗСУ підтвердили, що російські війська відновили наступальні дії на Лимано-Куп’янському напрямку, але не уздовж усієї лінії зіткнення.

Протягом останніх днів окупанти здійснюють інтенсивні штурми Авдіївки, намагаючись оточити місто. Як зазначив глава міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш, РФ визначила новий дедлайн для захоплення всієї Донецької області – 31 грудня.

Джерело: Сухопутні війська ЗС України

Фото: Сухопутні війська ЗС України

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