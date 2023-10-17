В Воздушных силах объяснили важность ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске
Россияне пытаются держать вертолеты и тактическую авиацию ближе к линии фронта, поэтому удар по аэродромам в Луганске и Бердянске является очень важным.
Об этом в эфире Радио Свобода сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Он не назвал тип вооружения, которое было использовано этой ночью для атак по целям на аэродромах Луганска и Бердянска. Игнат также не раскрыл результаты удара.
— Но в конце концов поражение такой техники, как вертолеты противника, которые он использует — Ка-52, Ми-24 — безусловно, это хорошо для нас. Потому что вертолеты вместе с тактической авиацией постоянно работают на фронте и на передней линии, — сказал представитель Воздушных сил.
Он также добавил, что россияне имеют более современную вертолетную технику с оборудованием.
— Есть противотанковые управляемые ракеты с большой дальностью применения. Вертолеты работают постоянно собственно 10+ километров от линии боевого соприкосновения. Поэтому поражение такой техники является вполне важным для нас, — добавил он.
В Силах специальных операций сообщили, что по последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:
- девять вертолетов различных модификаций;
- специальная техника, которая находилась на аэродромах;
- пусковая установка ПВО;
- склад боеприпасов;
- повреждены взлетные полосы аэродромов.
Фото: Медиа Центр Украина
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