В Воздушных силах объяснили важность ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске

Россияне пытаются держать вертолеты и тактическую авиацию ближе к линии фронта, поэтому удар по аэродромам в Луганске и Бердянске является очень важным.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он не назвал тип вооружения, которое было использовано этой ночью для атак по целям на аэродромах Луганска и Бердянска. Игнат также не раскрыл результаты удара.

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— Но в конце концов поражение такой техники, как вертолеты противника, которые он использует — Ка-52, Ми-24 — безусловно, это хорошо для нас. Потому что вертолеты вместе с тактической авиацией постоянно работают на фронте и на передней линии, — сказал представитель Воздушных сил.

Он также добавил, что россияне имеют более современную вертолетную технику с оборудованием.

— Есть противотанковые управляемые ракеты с большой дальностью применения. Вертолеты работают постоянно собственно 10+ километров от линии боевого соприкосновения. Поэтому поражение такой техники является вполне важным для нас, — добавил он.

В Силах специальных операций сообщили, что по последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:

девять вертолетов различных модификаций;

специальная техника, которая находилась на аэродромах;

пусковая установка ПВО;

склад боеприпасов;

повреждены взлетные полосы аэродромов.

Фото: Медиа Центр Украина

Источник : Радио Свобода

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