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У Повітряних силах пояснили важливість ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську

У Повітряних силах пояснили важливість ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську

Росіяни намагаються тримати вертольоти і тактичну авіацію ближче до лінії фронту, тому удар по аеродромах у Луганську та Бердянську є дуже важливим.

Про це в етері Радіо Свобода повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він не назвав тип озброєння, яке було використано цієї ночі для атак по цілях на аеродромах Луганська та Бердянська. Ігнат також не розкрив результати удару.

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– Але зрештою ураження такої техніки, як вертольоти противника, які він використовує – Ка-52, Мі-24 – безумовно, добре для нас. Тому що вертольоти разом із тактичною авіацією постійно працюють на фронті та на передній лінії, – сказав речник Повітряних сил.

Він також додав, що росіяни мають сучаснішу вертолітну техніку з обладнанням.

– Є протитанкові керовані ракети з великою дальністю застосування. Вертольоти працюють постійно власне 10+ кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тому ураження такої техніки є цілком важливим для нас, – додав він.

У Силах спеціальних операцій повідомили, що, за останніми даними, у Бердянську та Луганську знищено:

  • дев’ять гелікоптерів різних модифікацій;
  • спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах;
  • пускова установка ППО;
  • склад боєприпасів;
  • пошкоджено злітні смуги аеродромів.
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Кораблі РФ

Фото: Медіа Центр Україна

Джерело: Радіо Свобода
Бердянськ, Війна в Україні, Луганськ, Юрій Ігнат
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