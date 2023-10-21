Бої біля Авдіївки: окупанти дещо знизили активність, але продовжують атакувати

Активність окупаційних військ РФ у районі Авдіївки (Донецька область) дещо знизилася, проте окупанти не полишають спроб атакувати, бої тривають.

Про це розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

– На Авдіївському напрямку дещо знизилась активність ворога, але він продовжує іти вперед… Наші воїни там стійко тримають оборону, – наголосив Штупун.

Він уточнив, що агресор не полишає спроб атакувати Авдіївку і зазнає там значних втрат. За словами Штупуна, “три чверті втрат ворога” фіксують саме на Авдіївському напрямку.

Зараз дивляться

Загалом на Таврійському напрямку протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного і 24 авіаційних ударів.

– Більшість із них – це КАБи (керовані авіабомби, – Ред.), і вони саме на Авдіївському напрямку, – додав Штупун.

Речник зазначив, що наші ракетники і зенітники “дещо прорідили фронтову тактичну авіацію РФ”, знищивши штурмовики Су-25 і гелікоптери. Саме тому ворог зараз приблизно на 80% атакує КАБами, запускаючи бомби з літаків Су-35 і Су-34.

Загалом на Таврійському напрямку за минулу добу відбулося 53 бойові зіткнення. Війська РФ здійснили 685 артобстрілів.

Сили оборони України знищили 11 російських танків і 29 бойових броньованих машин (близько 80% із цього – саме на Донеччині).

Минулої доби безуспішними були наступальні дії військ РФ у районах Новокалинового, Степового, Первомайського, Мар’їнки і Новомихайлівки. Там відбито близько 20 атак.

Українські захисники відбили атаки ворога й на Шахтарському та Запорізькому напрямках. Біля села Роботине окупанти намагалися відновити втрачені позиції, але безуспішно.

Активізація окупантів на Авдіївському напрямку

Протягом кількох останніх тижнів війська РФ активізували штурмові дії біля Авдіївки, застосовуючи тактику так званих м’ясних штурмів.

Вони продовжують атакувати, попри величезні втрати, і перекинули туди додаткові підрозділи.

Окрім спроб оточити місто, окупанти також постійно обстрілюють Авдіївку.

Як пояснив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, РФ встановила черговий дедлайн для повного захоплення Донецької області. Це 31 грудня 2023 року. Саме тому путінські війська штурмують Авдіївку, оскільки це місто має стратегічне розташування.

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