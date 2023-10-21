Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вдарив ножем 5-річного хлопчика: у Познані чоловік убив дитину
У Раді передумали запроваджувати кримінальну відповідальність для чоловіків, яки виїхали під час війни: що відомо
Це не страшно, всі так роблять: окупант зґвалтував вагітну дівчину на очах матері – доповідь ООН
Снігу поки що не буде: на вихідних в Україні прогнозують до +30
Вибухи у Кривому Розі та Сумах: головні події ночі 19 жовтня
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Бої біля Авдіївки: окупанти дещо знизили активність, але продовжують атакувати

Місто Авдіївка
Фото: УНІАН

Активність окупаційних військ РФ у районі Авдіївки (Донецька область) дещо знизилася, проте окупанти не полишають спроб атакувати, бої тривають.

Про це розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

– На Авдіївському напрямку дещо знизилась активність ворога, але він продовжує іти вперед… Наші воїни там стійко тримають оборону, – наголосив Штупун.

Він уточнив, що агресор не полишає спроб атакувати Авдіївку і зазнає там значних втрат. За словами Штупуна, “три чверті втрат ворога” фіксують саме на Авдіївському напрямку.

Зараз дивляться

Загалом на Таврійському напрямку протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного і 24 авіаційних ударів.

– Більшість із них – це КАБи (керовані авіабомби, – Ред.), і вони саме на Авдіївському напрямку, – додав Штупун.

Речник зазначив, що наші ракетники і зенітники “дещо прорідили фронтову тактичну авіацію РФ”, знищивши штурмовики Су-25 і гелікоптери. Саме тому ворог зараз приблизно на 80% атакує КАБами, запускаючи бомби з літаків Су-35 і Су-34.

Загалом на Таврійському напрямку за минулу добу відбулося 53 бойові зіткнення. Війська РФ здійснили 685 артобстрілів.

Сили оборони України знищили 11 російських танків і 29 бойових броньованих машин (близько 80% із цього – саме на Донеччині).

Минулої доби безуспішними були наступальні дії військ РФ у районах Новокалинового, Степового, Первомайського, Мар’їнки і Новомихайлівки. Там відбито близько 20 атак.

Українські захисники відбили атаки ворога й на Шахтарському та Запорізькому напрямках. Біля села Роботине окупанти намагалися відновити втрачені позиції, але безуспішно.

Читайте також
На Донеччині ЗСУ знищили вже п’ятий ворожий Су-25 за 10 днів – Тарнавський
російський штурмовик Су-25

Активізація окупантів на Авдіївському напрямку

Протягом кількох останніх тижнів війська РФ активізували штурмові дії біля Авдіївки, застосовуючи тактику так званих м’ясних штурмів.

Вони продовжують атакувати, попри величезні втрати, і перекинули туди додаткові підрозділи.

Окрім спроб оточити місто, окупанти також постійно обстрілюють Авдіївку.

Як пояснив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, РФ встановила черговий дедлайн для повного захоплення Донецької області. Це 31 грудня 2023 року. Саме тому путінські війська штурмують Авдіївку, оскільки це місто має стратегічне розташування.

Читайте також
Війська РФ готують новий наступ: в естонській розвідці назвали ключові ділянки фронту
Окупаційні війська РФ

Авдіївка, Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Жодних переговорів за посередництва Китаю. Спочатку РФ все поверне – Данілов
Олексій Данілов
Ситуація на Близькому Сході та продовольча безпека: Зеленський поговорив з Ердоганом
Бої біля Авдіївки: окупанти дещо знизили активність, але продовжують атакувати
Чуло все місто: в Бердянську пролунав потужний вибух
Бердянськ - вибух
УЄФА оштрафував Литву за антипутінську кричалку фанатів – реакція лідера збірної
лого УЄФА
Окупанти скинули на Берислав вибухівку з дрона: є влучання в адмінбудівлю
Бої біля Авдіївки: окупанти дещо знизили активність, але продовжують атакувати

Завантаження

Ігри
Відео
”Відрізали б ногу – отримав би інвалідність”: скандал навколо МСЕК у Харкові

У Харкові МОЗ призначило перевірку через скандал у медико-соціальній експертній комісії.

Тетяна Доцяк
Гасили недопалки об руку так, що я бачив свою кістку! Історія хлопця, який пережив полон
Бої біля Авдіївки: окупанти дещо знизили активність, але продовжують атакувати
Перші результати роботи ATACMS | Резолюція Європарламенту | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Бої біля Авдіївки: окупанти дещо знизили активність, але продовжують атакувати
Обстріли України сьогодні | В’язниця для зрадника з Харківщини | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Бої біля Авдіївки: окупанти дещо знизили активність, але продовжують атакувати
Репортаж з Авдіївки | Оборона кордону з Білоруссю | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Бої біля Авдіївки: окупанти дещо знизили активність, але продовжують атакувати
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь