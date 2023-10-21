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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Войска РФ готовят новое наступление: в эстонской разведке назвали ключевые участки фронта

Окупаційні війська РФ
Фото: Getty Images

Оккупационные войска РФ, вероятно, готовят новое наступление на Востоке Украины. Они выбрали для этого два участка фронта.

Такие выводы озвучил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг.

По оценке эстонской разведки, РФ выбрала два основных направления фронта: Авдеевка-Марьинка и Купянск-Лиман.

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Оккупанты там в последнее время значительно активизировались. Если летом на указанных участках происходило по 20-40 атак российских войск в день, то сегодня в среднем – по 76 атак.

В разведке полагают, что это может свидетельствовать о подготовке войск РФ к новому наступлению.

– Я должен признать, что действия, предпринимаемые Россией на востоке и северо-востоке, могут привести к тому, что в ближайшие недели армия РФ попытается развить успех, направить туда дополнительные силы и перейти в наступление на том участке фронта, — подчеркнул Кивисельг.

Дополнительным индикатором таких планов агрессора в разведке считают то, что РФ получила от Северной Кореи 350 тыс. артиллерийских снарядов. Речь идет о тысяче морских контейнеров со снарядами, доставленных в Краснодарский край РФ.

По мнению Кивисельга, это свидетельствует о том, что Россия планирует продолжать войну против Украины еще долго.

Он уточнил, что снаряды от КНДР являются значительным пополнением российских запасов, поскольку у агрессора оставалось около четырех миллионов снарядов. Их могло хватить на год войны малой интенсивности.

– Если мы до сих пор видели, что Россия выпускает около 10 тыс. снарядов за одни сутки, то того количества боеприпасов, что направила Северная Корея, должно хватить на месяц-полтора, — рассказал представитель разведки.

А в генштабе Эстонии подчеркнули, что, несмотря на рост активности войск РФ, Вооруженные силы Украины могут также в ближайшее время прорвать оборону врага и выйти на оперативное пространство.

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Місто Авдіївка

Активизация войск РФ на Востоке Украины

В последние несколько недель российские войска активизировали штурмовые действия вблизи города Авдеевка. По данным ВСУ, оккупанты используют ту же тактику, что и под Бахмутом – так называемых мясных штурмов, и несут огромные потери.

Враг перебросил дополнительные подразделения для усиления наступления на Авдеевку и пытался окружить город. Кроме того, оккупанты регулярно обстреливают Авдеевку из артиллерии и минометов.

По словам главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, РФ определила очередной дедлайн полного захвата Донецкой области – 31 декабря 2023 года. Авдеевка для оккупантов – это стратегическая высота, именно поэтому они пытаются штурмовать город.

Кроме того, войска РФ активизировали наступательные действия на Купянском направлении. По словам генерала Александра Сырского, враг хочет окружить город Купянск (Харьковская область).

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Авдіївка

Источник: ERR

Авдеевка, Война в Украине, Естонія, Разведка, Російська агресія
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