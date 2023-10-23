Заместитель Малюка и руководители управлений: Зеленский провел кадровые изменения в СБУ

Президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве Службы безопасности Украины. В частности, уволен заместитель главы СБУ.

Ряд президентских указов, датированных 23 октября, появился на официальном сайте главы государства.

Владимир Зеленский уволил:

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Анатолия Сандурского – с должности заместителя главы Службы безопасности (указ №700

– с должности заместителя главы Службы безопасности (указ Владимира Петриченко – с должности начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях (указ №701

– с должности начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях (указ Анатолия Денисенко – с должности начальника СБУ в Винницкой области (указ №702

Другим указом Зеленский назначил Владимира Петриченко новым главой СБУ Винницкой области. В прошлом году глава государства присвоил ему воинское звание бригадного генерала.

Кроме того, назначены:

Андрей Швец – начальником Главного следственного управления СБУ;

– начальником Главного следственного управления СБУ; Тамара Пашковская – начальником Управления по работе с личным составом СБУ;

– начальником Управления по работе с личным составом СБУ; Андрей Падалко – начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.

Предыдущие перестановки в СБУ

Еще в июле 2022 года Владимир Зеленский анонсировал “кадровую ревизию” в Службе безопасности из-за неудовлетворительной работы сотрудников ведомства. Впоследствии Верховная Рада поддержала увольнение Ивана Баканова с должности главы СБУ.

Его заменил Василий Малюк – сначала как исполняющий обязанности, а в феврале этого года он официально возглавил СБУ.

В марте 2023 президент уволил Александра Якушева с должности заместителя главы СБУ. Кроме того, он сменил руководителей спецслужбы в Запорожской и Сумской областях.

Источник : Офис президента

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