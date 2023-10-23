Заместитель Малюка и руководители управлений: Зеленский провел кадровые изменения в СБУ
Президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве Службы безопасности Украины. В частности, уволен заместитель главы СБУ.
Ряд президентских указов, датированных 23 октября, появился на официальном сайте главы государства.
Владимир Зеленский уволил:
- Анатолия Сандурского – с должности заместителя главы Службы безопасности (указ №700). Он занимал должность заместителя Василия Малюка с марта 2022 года. В мае текущего года президент присвоил Сандурскому звание бригадного генерала.
- Владимира Петриченко – с должности начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях (указ №701).
- Анатолия Денисенко – с должности начальника СБУ в Винницкой области (указ №702).
Другим указом Зеленский назначил Владимира Петриченко новым главой СБУ Винницкой области. В прошлом году глава государства присвоил ему воинское звание бригадного генерала.
Кроме того, назначены:
- Андрей Швец – начальником Главного следственного управления СБУ;
- Тамара Пашковская – начальником Управления по работе с личным составом СБУ;
- Андрей Падалко – начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.
Предыдущие перестановки в СБУ
Еще в июле 2022 года Владимир Зеленский анонсировал “кадровую ревизию” в Службе безопасности из-за неудовлетворительной работы сотрудников ведомства. Впоследствии Верховная Рада поддержала увольнение Ивана Баканова с должности главы СБУ.
Его заменил Василий Малюк – сначала как исполняющий обязанности, а в феврале этого года он официально возглавил СБУ.
В марте 2023 президент уволил Александра Якушева с должности заместителя главы СБУ. Кроме того, он сменил руководителей спецслужбы в Запорожской и Сумской областях.
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