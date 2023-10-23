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Юлия Соколова, редактор ленты

Заместитель Малюка и руководители управлений: Зеленский провел кадровые изменения в СБУ

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве Службы безопасности Украины. В частности, уволен заместитель главы СБУ.

Ряд президентских указов, датированных 23 октября, появился на официальном сайте главы государства.

Владимир Зеленский уволил:

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  • Анатолия Сандурского – с должности заместителя главы Службы безопасности (указ №700). Он занимал должность заместителя Василия Малюка с марта 2022 года. В мае текущего года президент присвоил Сандурскому звание бригадного генерала.
  • Владимира Петриченко – с должности начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях (указ №701).
  • Анатолия Денисенко – с должности начальника СБУ в Винницкой области (указ №702).

Другим указом Зеленский назначил Владимира Петриченко новым главой СБУ Винницкой области. В прошлом году глава государства присвоил ему воинское звание бригадного генерала.

Кроме того, назначены:

Предыдущие перестановки в СБУ

Еще в июле 2022 года Владимир Зеленский анонсировал “кадровую ревизию” в Службе безопасности из-за неудовлетворительной работы сотрудников ведомства. Впоследствии Верховная Рада поддержала увольнение Ивана Баканова с должности главы СБУ.

Его заменил Василий Малюк – сначала как исполняющий обязанности, а в феврале этого года он официально возглавил СБУ.

В марте 2023 президент уволил Александра Якушева с должности заместителя главы СБУ. Кроме того, он сменил руководителей спецслужбы в Запорожской и Сумской областях.

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Источник: Офис президента
Владимир Зеленский, звільнення, СБУ
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