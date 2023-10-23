Заступник Малюка та керівники управлінь: Зеленський провів кадрові зміни в СБУ

Президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки серед керівництва Служби безпеки України. Зокрема, звільнено заступника глави СБУ.

Низка президентських указів, датованих 23 жовтня, з’явилася на офіційному сайті глави держави.

Володимир Зеленський звільнив:

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Анатолія Сандурського – з посади заступника голови Служби безпеки (указ №700

– з посади заступника голови Служби безпеки (указ Володимира Петриченка – з посади начальника Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях (указ №701

– з посади начальника Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях (указ Анатолія Денисенка – з посади начальника СБУ у Вінницькій області (указ №702

Іншим указом Зеленський призначив Володимира Петриченка новим очільником СБУ Вінницької області. Минулого року глава держави присвоїв йому військове звання бригадного генерала.

Крім того, призначено:

Андрія Швеця – начальником Головного слідчого управління СБУ;

– начальником Головного слідчого управління СБУ; Тамару Пашковську – начальником Управління роботи з особовим складом СБУ;

– начальником Управління роботи з особовим складом СБУ; Андрія Падалку – начальником Департаменту господарського забезпечення СБУ.

Попередні перестановки в СБУ

Ще в липні 2022 року Володимир Зеленський анонсував “кадрову ревізію” в Службі безпеки через незадовільну роботу працівників відомства. Згодом Верховна Рада підтримала звільнення Івана Баканова з посади голови СБУ.

Його замінив Василь Малюк – спочатку як виконувач обов’язків, а в лютому цього року він офіційно очолив СБУ.

У березні 2023 президент звільнив Олександра Якушева з посади заступника голови СБУ. Крім того, він замінив керівників спецслужби в Запорізькій та Сумській областях.

Джерело : Офіс президента

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