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Украина
Юлия Соколова, выпускающий редактор

Экспорт зерна из Украины: Кубраков опроверг приостановку нового морского коридора

зерно
Фото: Depositphotos

Информация о якобы приостановлении работы временного зернового коридора в Черном море не соответствует действительности. Все маршруты в одесские порты продолжают действовать.

Соответствующий комментарий обнародовало Министерство восстановления Украины.

– Информация об отмене или непрогнозируемой остановке временного коридора для движения гражданских судов из и в порты Большой Одессы не соответствует действительности. Все установленные ВМС ВСУ маршруты действительны и используются гражданскими судами, — подчеркнул вице-премьер Александр Кубраков.

В министерстве напомнили, что новый коридор удалось запустить в сверхсложных условиях полномасштабной агрессии РФ. Поэтому во время его функционирования учитывается военная обстановка и погодные условия.

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В настоящее время порты в Одесской области продолжают обрабатывать суда, которые прошли временным черноморским коридором.

Всего в портах Одесса, Черноморск и Южный сейчас находятся 23 судна для загрузки продукцией.

В общей сложности временным коридором на вход в порты уже воспользовалось 51 судно. Из них 33 экспортировали более 1,3 млн тонн украинской агропродукции и других грузов.

Что предшествовало

Ранее сегодня в медиапространстве появилась информация, что Украина якобы приостановила работу нового зернового коридора в Черном море из-за увеличения активности авиации РФ.

СМИ ссылались на консалтинговую компанию Barva Invest. В Telegram-канале компании действительно опубликовано такое сообщение. Утверждается, что временный запрет движения судов на вход и выход распространяется на 26 октября, “но не исключено, что он будет продлен”.

В сообщении есть ссылка на данные от Администрации морских портов Украины. Хотя на сайте и в соцсетях АМПУ такого предупреждения нет.

Более того, Администрация морских портов распространила в Facebook комментарий-опровержение Минвосстановления.

Новый морской коридор: что известно

После 17 июля 2023 года Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы, которая позволяла экспортировать агропродукцию из Украины.

Этот зерновой коридор функционировал почти год – с 22 июля 2022 года.

В ответ на попытки агрессора заблокировать экспорт Киев открыл новые временные морские маршруты для гражданских судов в Черном море. Ими в украинские порты направляются иностранные корабли для загрузки продукцией.

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експорт зерна, Зерно, Одесса, Александр Кубраков, Порти, Черное море
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