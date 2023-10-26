Експорт зерна з України: Кубраков спростував призупинення нового морського коридору
Інформація про начебто призупинення роботи тимчасового зернового коридору в Чорному морі не відповідає дійсності. Всі маршрути до одеських портів продовжують діяти.
Відповідний коментар оприлюднило Міністерство відновлення України.
– Інформація про скасування або непрогнозовану зупинку тимчасового коридору для руху цивільних суден з та до портів великої Одеси не відповідає дійсності. Усі встановлені ВМС ЗСУ маршрути є дійсними та використовуються цивільними суднами, – наголосив віцепрем’єр Олександр Кубраков.
У міністерстві нагадали, що новий коридор вдалося запустити в надскладних умовах повномасштабної агресії РФ. А тому під час його функціонування враховується військова ситуація та погодні умови.
Наразі порти на Одещині продовжують обробляти судна, які пройшли тимчасовим чорноморським коридором.
Загалом у портах Одеса, Чорноморськ і Південний зараз перебувають 23 судна для завантаженням продукцією.
Загалом тимчасовим коридором на вхід у порти вже скористалося 51 судно. Із них 33 експортували понад 1,3 млн тонн української агропродукції та інших вантажів.
Що передувало
Раніше сьогодні в медіапросторі з’явилася інформація, що Україна начебто призупинила роботу нового зернового коридору в Чорному морі через збільшення активності авіації РФ.
ЗМІ посилалися на консалтингову компанію Barva Invest. У Telegram-каналі компанії дійсно опубліковано таке повідомлення. Стверджується, що тимчасова заборона руху суден на вхід і вихід поширюється на 26 жовтня, “але не виключено що вона буде продовжена”.
У повідомленні є посилання на дані від Адміністрації морських портів України. Хоча на сайті та в соцмережах АМПУ такого попередження немає.
Ба більше, Адміністрація морських портів поширила у Facebook коментар-спростування Мінвідновлення.
Новий морський коридор: що відомо
Після 17 липня 2023 року Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволяла експортувати агропродукцію з України.
Цей зерновий коридор функціонував майже рік – із 22 липня 2022 року.
У відповідь на спроби агресора заблокувати експорт Київ відкрив нові тимчасові морські маршрути для цивільних суден у Чорному морі. Ними до українських портів прямують іноземні кораблі для завантаження продукцією.