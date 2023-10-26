Інформація про начебто призупинення роботи тимчасового зернового коридору в Чорному морі не відповідає дійсності. Всі маршрути до одеських портів продовжують діяти.

Відповідний коментар оприлюднило Міністерство відновлення України.

– Інформація про скасування або непрогнозовану зупинку тимчасового коридору для руху цивільних суден з та до портів великої Одеси не відповідає дійсності. Усі встановлені ВМС ЗСУ маршрути є дійсними та використовуються цивільними суднами, – наголосив віцепрем’єр Олександр Кубраков.

У міністерстві нагадали, що новий коридор вдалося запустити в надскладних умовах повномасштабної агресії РФ. А тому під час його функціонування враховується військова ситуація та погодні умови.

Зараз дивляться

Наразі порти на Одещині продовжують обробляти судна, які пройшли тимчасовим чорноморським коридором.

Загалом у портах Одеса, Чорноморськ і Південний зараз перебувають 23 судна для завантаженням продукцією.

Загалом тимчасовим коридором на вхід у порти вже скористалося 51 судно. Із них 33 експортували понад 1,3 млн тонн української агропродукції та інших вантажів.

Що передувало

Раніше сьогодні в медіапросторі з’явилася інформація, що Україна начебто призупинила роботу нового зернового коридору в Чорному морі через збільшення активності авіації РФ.

ЗМІ посилалися на консалтингову компанію Barva Invest. У Telegram-каналі компанії дійсно опубліковано таке повідомлення. Стверджується, що тимчасова заборона руху суден на вхід і вихід поширюється на 26 жовтня, “але не виключено що вона буде продовжена”.

У повідомленні є посилання на дані від Адміністрації морських портів України. Хоча на сайті та в соцмережах АМПУ такого попередження немає.

Ба більше, Адміністрація морських портів поширила у Facebook коментар-спростування Мінвідновлення.

Новий морський коридор: що відомо

Після 17 липня 2023 року Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволяла експортувати агропродукцію з України.

Цей зерновий коридор функціонував майже рік – із 22 липня 2022 року.

У відповідь на спроби агресора заблокувати експорт Київ відкрив нові тимчасові морські маршрути для цивільних суден у Чорному морі. Ними до українських портів прямують іноземні кораблі для завантаження продукцією.

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