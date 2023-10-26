Понад 5 тис. окупантів і до 400 одиниць техніки: в ЗСУ назвали втрати РФ в районі Авдіївки та Мар’їнки

Окупаційні війська РФ все ще намагаються оточити місто Авдіївка (Донецька область), попри величезні втрати в особовому складі та техніці.

З 10 жовтня ворог втратив понад 5 тис. убитими й пораненими на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Такі дані озвучив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону Єдині новини.

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Тактика військ РФ під час наступів

Спроби окупантів оточити Авдіївку

Ситуація біля Авдіївки

Саме з 10 жовтня на сході України розпочалася активна хвиля наступу окупантів.

– З 10 жовтня приблизно вже понад 5 тис. ворог втратив особового складу вбитими і пораненими лише на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Також цифра уже доходить до 400 одиниць бронетехніки, – наголосив Штупун.

За його словами, російське командування “намагається щось підтягнути”, перекидає резерви з інших напрямків фронту. Однак українські розвідники фіксують всі переміщення ворога, а наше командування “робить певні висновки”.

Тактика військ РФ під час наступів

Коментуючи тактику військ РФ, Олександр Штупун пояснив, що ворог кидає в бій в основному піхоту. Однак останнім часом фіксувалися механізовані колони, тобто колони з танками та броньованими машинами.

– Наші хлопці їх успішно попалили… Але ворог продовжує гнати вперед піхоту. Вона вже не дуже хоче йти вперед, фіксуються випадки відмови, зокрема представниками загонів “Шторм-Z”, які починають у деяких підрозділах бунтувати, – повідомив Штупун.

Він додав, що командування РФ відводить батальйони, які зазнали значних втрат, і заводить на їхнє місце інші.

Спроби окупантів оточити Авдіївку

Як зазначив речник, “ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію”. Окупанти намагалися кинути вперед багато бронетехніки, але зазнали відчутних втрат.

Загалом на Таврійському напрямку за добу війська РФ завдали 16 авіаударів, більшість із них – на Донеччині. Ворог застосовував ударні гелікоптери К-52 і літаки Су-25, скидав авіабомби.

– Наші воїни стійко тримають оборону. Безуспішними були наступальні дії ворога в районі Степового, Авдіївки, Тоненького та Північного. Там наші воїни відбили 15 атак, – розповів Штупун.

На Мар’їнському напрямку за добу відбито 20 атак окупантів. На Шахтарському й Запорізькому напрямках Сили оборони України відбили всі спроби ворога пройти вперед у районах Водяного, Новоукраїнки, Старомайорського та Вербового.

Водночас ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Загальні втрати ворога за добу становлять 460 осіб, більшість – на Донеччині. Знищено 49 одиниць військової техніки, яку окупанти в основному кидали в бій у районі Авдіївки. Знищено три склади боєприпасів.

Ситуація біля Авдіївки

З 10 жовтня війська РФ активізували штурмові дії біля Авдіївки. Окупанти застосовують тактику так званих м’ясних штурмів і зазнають величезних втрат.

Ворог перекинув на Авдіївський напрямок додаткові підрозділи. Крім того, в ЗСУ зафіксували, що росіяни риють тунелі в районі Авдіївки, намагаючись підготувати несподіваний удар по українських позиціях.

Окрім спроб оточити місто, окупанти також постійно його обстрілюють.

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