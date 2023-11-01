Членство Украины в ЕС: чего ждать и какие трудности впереди

Сегодня, 1 ноября 2023-го, Европейский Союз празднует юбилей — 30 лет с начала создания блока.

С 2014 года стремление Украины к вступлению в ЕС не угасало, а наоборот, только росло. И лишь во время полномасштабного вторжения России Евросоюз пошел на встречу официальному Киеву, предоставив Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе.

Но каким будет будущее Украины в ЕС? Каких изменений следует ожидать для украинской экономики в Евросоюзе и смогут ли Украину исключить из Союза за какие-то просчеты во внутренней или внешней политике? Ответы на эти вопросы Факты ICTV решили собрать в материале.

Сейчас смотрят

Будущее Украины в ЕС?

Реформа ЕС

Реформы Украины

Готовность Украины защищать свои интересы в ЕС

Украинская агропродукция в ЕС и главные конкуренты

Конкуренция бизнесов в Украине с членством в ЕС

Что будет с гривной?

Будущее Украины в ЕС?

Еще до начала полномасштабной войны России против Украины намерений приближать членство Украины в ЕС никто не собирался. Впрочем, из-за начала российско-украинской войны в Евросоюзе поняли, что это было ошибкой, и решили пересмотреть свои шаги. Таким образом, уже через несколько месяцев после начала российской агрессии против Украины, в июне 2022 года, Украина получила статус кандидата на членство в ЕС.

На сегодняшний день одной из главных целей официального Киева является вопрос начала переговоров с ЕС относительно будущего членства Украины. По оценке украинской власти, начало переговоров с Евросоюзом должно состояться до конца текущего года.

Более того, издание Politico сегодня обнародовало информацию, что Европейская комиссия 8 ноября выпустит отчет о прогрессе кандидатов на вступление в Евросоюз с рекомендацией о начале переговоров с Украиной и Молдовой.

По данным издания, в отчете Брюссель будет рекомендовать начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы при условии “технических” оговорок. В рамках этих оговорок двум государствам будет рекомендовано добиться большего прогресса в создании прочной и независимой судебной системы и защиты прав нацменьшинств, а также реализации антикоррупционных мер. Примечательно, что издание называет эти технические оговорки не мелкими, а крупными.

Кроме того, Politico указывает, что такие государства, как Германия, Франция, Испания и Португалия, все больше давят на другие государства-члены по вопросу реформирования Евросоюза. Как отметило издание, они опасаются, что ЕС будет пополнен новыми членами, но без дальнейших шагов к реформе и без какого-либо последовательного плана эффективного функционирования. И на фоне этого в ЕС готовятся начать официальные переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой уже в этом месяце.

Реформа ЕС

Первое обсуждение реформы Евросоюза должно состояться только завтра, 2 ноября, когда в Берлине соберутся главы и представители МИД всех государств ЕС. В нем на равных условиях будет участвовать и Украина, которая тоже присоединится к обсуждению реформы.

Одной из проблем, которую хотят преодолеть европейские страны, является то, что при старых условиях принятия решений — вето одного из государств может замедлить все потуги европейских лидеров и не дать принять решение с необходимой скоростью и эффективностью, как, например, сейчас это происходит с Венгрией и Словакией в вопросе поддержки Украины.

Более того, некоторые государства ЕС не хотят лишать себя возможности иметь рычаг влияния на весь аппарат Евросоюза, когда могут заблокировать принятие решения своим ветированием.

Расширение количества новых государств-членов Евросоюза до того, как будет проведена реформа, только обострит эту проблему, считают в ЕС.

Вместе с тем, как отметил в эфире телемарафона Єдині новини украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, обсуждение реформации Евросоюза только начнется в этот четверг в Берлине. Определенности относительно того, пойдет ли на пользу это будущему членству Украины, пока нет.

Важно то, чтобы реформа Европейского Союза не была использована для замедления интеграции новых членов.

— Мы должны избежать ситуации, когда Украина будет готова к вступлению, а нам будут говорить “нет-нет, подождите, мы еще себя не завершили реформировать”, — говорит он.

По мнению политолога Олеси Яхно, вступление Украины в Евросоюз может состояться параллельно с реформой самого ЕС.

— Стоит отметить положительное: было принято политическое решение на уровне осознания – альтернатива того, что не будет членства (Евросоюза, — Ред.) у Украины, Молдовы, Грузии и Балкан — хуже для самого ЕС, чем те сложности, которые есть… Любое промедление с присутствием (ЕС в тех или иных странах Европы, — Ред.), оно автоматически туда заводит Россию и Китай, — указывает эксперт.

Вместе с тем Яхно допускает, что реформа Евросоюза может быть осуществлена даже раньше, чем Украина реализует все необходимые реформы внутри государства.

Реформы Украины

Несмотря на намерения Европейского Союза реформировать себя, требования к внедрению реформ в Украине никто не отменял. Более того, даже с началом переговорного процесса по вступлению в ЕС реформирование внутри украинского государства не прекратится.

Для того, чтобы стать членом ЕС, странам-кандидатам надо согласовать национальное законодательство с правом ЕС. Систему правовых документов Евросоюза в ЕС называют acquis communautaire. Сейчас Еврокомиссией был начат мониторинг состояния приближения украинского законодательства к законодательству ЕС по главам acquis.

В начале февраля 2023 года Еврокомиссия выпустила первый аналитический отчет о соответствии законодательства Украины acquis. На 66 страницах документа, в которых содержалась оценка состояния адаптации законодательства по 31 из 35 глав acquis, средняя оценка Украины по шкале от 1 до 5 составила 2,16 балла, указывает Европейская правда.

То есть Украине еще придется провести немало реформ на пути в Европейский Союз.

Как указывает политолог Олеся Яхно, Украина сегодня имеет хороший потенциал для внедрения реформ, но главной проблемой украинского государства являются слабые институты, о чем свидетельствует как коррупция, так и влияние на Украину советского прошлого.

Готовность Украины защищать свои интересы в ЕС

В Европейском Союзе право ЕС имеет наднациональный характер, поскольку имеет высшую юридическую силу относительно национального права государств-членов.

Верховенство права ЕС является тем, что связывает страны-члены Европейского Союза в одно целое. Присоединяясь к ЕС, все 27 государств-членов обязались отстаивать верховенство права, что является существенным для защиты ценностей, на которых построен ЕС: демократии, свободы и уважения к правам человека.

Впрочем, бывают и исключения, как, например, с Польшей или Венгрией, где в парламентах возникали споры относительно верховенства права ЕС над национальным.

Как отмечает Олеся Яхно, вряд ли Украине придется столкнуться с такими ситуациями при имеющемся членстве в Европейском Союзе, как это было в Польше или Венгрии.

Напомним, тогда власти ЕС подвергали критике действия Польши и Венгрии за демократические недостатки, к которым приложилась политика их действующих правительств. В ежегодном отчете Комиссии ЕС за 2023 год о верховенстве права отмечаются некоторые улучшения в обеих странах, однако недостатки все еще имеют место быть.

Яхно указывает, что к подобным проблемам может привести образование в Украине правых или левых политических сил, которые будут иметь евроскептическую идеологию.

— В Украине абсолютная другая ситуация. Мы наоборот, говорим, что должны евроинтегрироваться. Сегодня у нас в парламенте нет евроскептических политических сил, которые бы говорили: “Давайте закроемся от европейского законодательства, закроемся от тех требований и будем акцентировать внимание на национальных интересах”. Нет. У нас все прямо наоборот, поскольку мы понимаем, что нам нужно интегрировать (в ЕС, — Ред.) наши системы разные — от энергетических и медицинских, до правовых, — указывает политолог.

По ее мнению, главными проблемами являются все те же указанные слабые украинские институты.

По словам Яхно, все разногласия, которые могут возникнуть у официального Киева с другими странами-членами Европейского Союза, будут решаться цивилизованным способом.

Это касается и тех имеющихся проблем во внешней политике Украины, как исторические споры с Польшей и с Венгрией, где официальный Будапешт недоволен правами венгерского меньшинства на Западе Украины.

— Исторические споры смикшированы. А то, на чем продолжает спекулировать (премьер-министр Венгрии Виктор, — Ред.) Орбан относительно меньшинств на Закарпатье, то там тоже изменились сильно настроения. Этнические венгры, которые являются украинскими гражданами, они стали меньше поддерживать Орбана и венгерскую власть, поскольку все эти заявления (Будапешта, — Ред.), что это не наша война — они идут вопреки тем реалиям, в которых находятся украинцы независимо от этнической составляющей, — объясняет политолог.

Вместе с тем, останутся экономические споры и разногласия, которые придется урегулировать централизованно, на уровне Еврокомиссии.

Украинская агропродукция в ЕС и главные конкуренты

Одним из главных вопросов, где Украина будет наблюдать серьезную конкуренцию, является аграрный сектор.

Президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев говорит, что Европа сама по себе является мощным экспортером зерна, поэтому Украине не следует концентрироваться на том, как будет продаваться украинское зерно в Европе, поскольку целевыми рынками сбыта для Украины являются, в первую очередь, страны Африки и Азии. Таким образом, используя, например, современные технологии переработки возрастет ценность аграрного экспорта, а не сырья.

— Дело в том, что Украина уже интегрирована в экономическое пространство мира. Мы можем запросто экспортировать эту продукцию по всему миру. До войны доля украинского экспорта в Европу это было лишь 30%. При увеличении производства — все остальное пойдет не в Европу, а в те страны, где растет использование сельхозпродукции. Например это Азия — Индонезия, Китай, или Африка, где в процентном определении наиболее прогрессивный демографический рост, — объясняет эксперт.

Поэтому, объясняет Горбачев, даже будучи членом ЕС, при увеличении производства украинской агропродукции, ее доля на европейских рынках вряд ли возрастет.

В свою очередь, вместо рынков сбыта, Евросоюз сможет предоставить Украине финансирование и кредиты для агросектора, а также современные технологии, которые существуют в странах ЕС и являются более развитыми. Вместе с тем, украинская модель выращивания, благодаря богатым почвам, является более эффективной, указывает Горбачев.

— Скажем, если взять польскую или французскую модель, где очень небольшие объемы земли принадлежат фермерам, то она, по сравнению с украинской моделью, менее конкурентоспособна. Украина имеет потенциал по эффективности использования земель, который есть в нашей стране, — говорит он.

По его словам, используя международные технологии, которые доступны сегодня, Украина может нарастить производства агропродукции.

В свою очередь конкуренция в Евросоюзе, при членстве Украины, никуда не уйдет.

— Экономические конфликты будут всегда. Они приводят к военным действиям, а приводят к улучшению качества производства. Выигрывает всегда потребитель от конкуренции, которая будет вызвана странами или компаниями. Поэтому европейский потребитель выиграет от той конкуренции, которая образуется в будущем между Украиной и ЕС, — объясняет президент Украинской зерновой ассоциации.

Вместе с тем, чтобы производить качественную продукцию, считает Горбачев, уйдут не годы, а, возможно, даже десятилетия.

Эксперт указывает, что украинский агросектор является вполне конкурентоспособным, за исключением отраслей нормативного права, где нужно будет провести определенные коррекции.

— Я бы рассматривал модель конкуренции со странами Европы только в том смысле, что это нам добавит прозрачности рынка и эта прозрачность нам позволит сделаться более эффективными, — говорит он.

Основными же конкурентами Украины президент Украинской зерновой ассоциации называет Францию, Польшу и Испанию. Вместе с тем, внутри Европейского Союза конкуренция с этими странами будет развиваться не за рынки, а за бюджет ЕС и субсидии.

По мнению эксперта, присоединение Украины к ЕС станет поводом к пересмотру системы перераспределения субсидий, поскольку сегодня целью Евросоюза является обеспечение устойчивого производства агропродукции, что позволит обеспечить продовольственную нацбезопасность. С присоединением Украины вопрос устойчивости отпадет и именно поэтому система потребует пересмотра.

Конкуренция бизнесов в Украине с членством в ЕС

В комментарии Фактам ICTV финансовый аналитик Алексей Лупоносов указывает, что на сегодня вопрос отраслей, благодаря которым Украина могла бы создать конкуренцию в Европейском Союзе, остается открытым.

По его мнению, главным фактором для развития предприятий в послевоенной Украине будут условия для существования бизнеса.

— Если мы вступим в европейское сообщество, то мы должны завоевать конкурентную победу в том, чтобы сюда люди захотели ехать разоблачать производства. Если это будет экономически выгодно, тогда мы увидим здесь новые производства и капиталы, которые сегодня мы даже не можем спрогнозировать, — говорит он.

Вместе с тем, это, в основном, будут европейские холдинги и компании, а не украинские, добавляет Лупоносов.

— Если они увидят, что здесь есть конкурентные условия для существования, где можно производить продукцию дешевле, то они сюда придут. Например, до войны к нам пришли автокорпорации, которые на Западе Украины делали проводку для автомобилей, потому что у нас это относительно дешево, — объясняет эксперт.

В свою очередь он, как и другие эксперты, указывает на другие проблемы в Украине, из-за которых может страдать инвестиционный климат: налоговая нагрузка и все, что может быть связано с коррупционными скандалами.

— Инвестиционный климат состоит из многих факторов, не только из себестоимости на трудовые ресурсы. Зачем в Украине что-то делать, если здесь могут что-то просто забрать или совершить какие-то несакнционированные действия, — говорит он.

Также важным фактором в Евросоюзе будет конкуренция за рабочую силу, указывает эксперт.

Что будет с гривной?

Для того, чтобы произошел переход с гривны на евро, Украине необходимо присоединиться к Еврозоне — валютному союзу 20 государств-членов ЕС, которые приняли евро как свою национальную валюту и единое законное платежное средство.

Впрочем, на первых этапах членства Украины в ЕС гривна, вполне вероятно, останется национальной валютой.

Сегодня из 27 стран ЕС в еврозону не входят только семь государств — Болгария, Чехия, Дания, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция. Они продолжают использовать собственные национальные валюты, хотя все, кроме Дании, обязаны присоединиться, когда они будут соответствовать критериям конвергенции евро.

Как ранее говорил в комментарии Экономической правде заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, переход с гривны на евро может стать губительным для украинской экономики в начале членства.

— Страны Южной Европы, которые вошли в Еврозону, прежде всего Греция и Португалия, столкнулись со многими проблемами в монетарной сфере. Если их сравнивать со странами, которые оставили собственные валюты, в частности с Чехией и Польшей, то выбор будет явно в пользу последних, — говорил Николайчук в феврале 2023 года.

Для Украины иметь собственную валюту и автономную монетарную политику является большим благом, считает Николайчук.

— Поэтому, мне кажется, не стоит спешить в направлении отказа от собственной валюты и автономной монетарной политики, — объяснял он.

В свою очередь Лупоносов указывает, что переход с гривны на евро является естественным процессом членства в ЕС.

— Все страны ЕС отказались от национальных валют. Они идут к этому. Для того, чтобы войти в еврозону, то надо выполнить ряд домашних заданий, как говорится. Пока мы не адоптируем свой валютный рынок к условиям Евросоюза, то мы не будем иметь право чеканить евро… Некоторые страны, которые пользуются собственными валютами, еще на пути к тому, чтобы стабилизировать собственные экономики и когда их принимают в еврозону, чтобы не было инфляции, дефляции и т. д., — объясняет он.

Поэтому Украине придется выполнить ряд условий, чтобы стать членом еврозоны, на что, по оценке Лупоносова, уйдет 10-15 лет.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.