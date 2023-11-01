Пожар на аэродроме в Крыму, поставки снарядов от КНДР в РФ: главные новости 1 ноября

Дайджест новостей в Украине и мире за 1 ноября 2023 года — читайте в материале на сайте Факты ICTV.

В Киеве разоблачили масштабную схему переправки уклонистов за границу

В Киеве разоблачили преступную организацию из числа работников военкоматов. В ней были привлечены должностные лица девяти ТЦК преимущественно из столицы и области, руководитель ВЛК Макаровского района Киевской области и сообщники из других областей Украины.

По данным ГБР, они организовали масштабную схему уклонения мужчин от мобилизации. Организатором схемы стал бывший начальник Киевского областного военного комиссариата. Он вышел на пенсию, но сохранил необходимые связи.

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В ГБР отметили, что по его указанию вносили недостоверные данные в военно-учетные документы о снятии мужчин с учета из-за якобы непригодности по состоянию здоровья. По этой схеме за границу могли выехать по меньшей мере 100 уклонистов.

Всего задокументировано 40 фактов получения денег. Стоимость подобной услуги для мужчин составляла от $6 тыс. до $10 тыс.

Военные ВСУ спасли енота в Донецкой области

Во время одной из успешных наступательных операций вблизи Константиновки Донецкой области военные ВСУ спасли енота. Животное, которое назвали в честь этого города и защитника, сначала привезли на одну из баз украинских защитников.

Там енот жил с военными несколько месяцев рядом с котами и собаками. Когда солдаты получили приказ о передислокации, енота Костю решили передать в приют для животных во Львове.

Ограничена скорость движения транспорта в Киеве

В Киеве ввели единый скоростной режим с 1 ноября по 1 апреля — до 50 км/ч. На участках, где была разрешена большая скорость, уже демонтировали знаки.

В Крыму вспыхнул пожар на аэродроме Саки

Во временно оккупированном Крыму вблизи взлетной полосы аэродрома Саки зафиксированы следы возгорания.

На обнародованных спутниковых кадрах за 31 октября специалисты заметили несколько очагов возгорания, а еще 28 октября их не было.

Укрпочта представила новую марку

Укрпочта представила новую марку в честь всех работников украинской железной дороги, которые продолжают работу в условиях войны. Она называется Героические профессии. Железные люди.

Новая марка стала продолжением серии, которая началась в 2023 году почтовым блоком Воины света. Воины добра.

КНДР передала РФ артиллерийские снаряды

Северная Корея передала Российской Федерации более 1 млн артиллерийских снарядов. Страна-агрессор может использовать их для полномасштабной войны против Украины.

По уточненной информации, с августа состоялось по меньшей мере 10 поставок вооружения из КНДР в Россию, сообщил на закрытом брифинге депутат парламента Южной Кореи со ссылкой на Национальную службу разведки.

Назначение гендиректора Государственного оператора тыла

Арсен Жумадилов назначен генеральным директором ГП Государственный оператор тыла. Соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Рустем Умеров 30 октября.

ГП будет заниматься закупками питания для военных ВСУ. Сейчас еду Министерство обороны временно закупает по новым правилам. Они будут действовать на переходный период, пока Государственный оператор тыла возьмет на себя все обязанности, чтобы обеспечить ВСУ.

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