Пожежа на аеродромі в Криму, постачання снарядів від КНДР до РФ: головні новини 1 листопада

Дайджест новин в Україні та світі за 1 листопада 2023 року – читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

У Києві викрили масштабну схему переправлення ухилянтів за кордон

У Києві викрили злочинну організацію з-поміж працівників військкоматів. У ній були залучені посадовці дев’яти ТЦК переважно зі столиці й області, керівниця ВЛК Макарівського району Київщини та спільники з інших областей України.

За даними ДБР, вони організували масштабну схему ухилення чоловіків від мобілізації. Організатором схеми став колишній начальник Київського обласного військового комісаріату. Він вийшов на пенсію, але зберіг необхідні зв’язки.

Зараз дивляться

У ДБР зазначили, що за його вказівкою вносили недостовірні дані до військово-облікових документів про зняття чоловіків з обліку через нібито непридатність за станом здоров’я. За цією схемою за кордон могли виїхати щонайменше 100 ухилянтів.

Загалом задокументовано 40 фактів отримання грошей. Вартість подібної послуги для чоловіків становила від $6 тис. до $10 тис.

Військові ЗСУ врятували єнота в Донецькій області

Під час однієї з успішних наступальних операцій поблизу Костянтинівки Донецької області військові ЗСУ врятували єнота. Тварину, яку назвали на честь цього міста і захисника, спочатку привезли на одну з баз українських захисників.

Там єнот жив з військовими кілька місяців поруч із котами і собаками. Коли солдати отримали наказ про передислокацію, єнота Костю вирішили передати у притулок для тварин у Львові.

Обмежено швидкість руху транспорту в Києві

У Києві запровадили єдиний швидкісний режим з 1 листопада до 1 квітня – до 50 км/год. На ділянках, де була дозволена більша швидкість, вже демонтували знаки.

У Криму спалахнула пожежа на аеродромі Саки

У тимчасово окупованому Криму поблизу злітної смуги аеродрому Саки зафіксовано сліди займання.

На оприлюднених супутникових кадрах за 31 жовтня фахівці помітили кілька осередків загоряння, а ще 28 жовтня їх не було.

Укрпошта представила нову марку

Укрпошта представила нову марку на честь усіх працівників української залізниці, що продовжують роботу в умовах війни. Вона має назву Героїчні професії. Залізні люди.

Нова марка стала продовженням серії, яка розпочалася у 2023 році поштовим блоком Воїни світла. Воїни добра.

КНДР передала РФ артилерійські снаряди

Північна Корея передала Російській Федерації понад 1 млн артилерійських снарядів. Країна-агресор може використати їх для повномасштабної війни проти України.

За уточненою інформацією, з серпня відбулося щонайменше 10 постачань озброєння з КНДР до Росії, повідомив на закритому брифінгу депутат парламенту Південної Кореї з посиланням на Національну службу розвідки.

Призначення гендиректора Державного оператора тилу

Арсена Жумаділова призначено генеральним директором ДП Державний оператор тилу. Відповідний наказ підписав міністр оборони України Рустем Умєров 30 жовтня.

ДП займатиметься закупівлями харчування для військових ЗСУ. Наразі їжу Міністерство оборони тимчасово закуповує за новими правилами. Вони діятимуть на перехідний період, поки Державний оператор тилу візьме на себе всі обов’язки, щоб забезпечити ЗСУ.

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